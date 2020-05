Carciofo di Laon e Dimagrimento

Il carciofo di Laon è stato recentemente adoperato nella produzione di integratori alimentari finalizzati al dimagrimento.

Il motivo di questa scelta non è chiaro; in base allo slogan presente sull'etichetta dei prodotti, questo estratto dovrebbe agire "annientando" le cellule grasse.

Anzitutto, la distruzione degli adipociti non è un effetto del tutto auspicabile (quello adiposo è un tessuto con funzioni endocrine molto importanti). Peraltro il carciofo di Laon non presenta una composizione chimica tale da far ipotizzare un qualunque effetto lipolitico.

Le aziende propongono il carciofo di Laon sotto forma di estratto secco in capsule (cinarina, altri polifenoli e inulina), da assumere quotidianamente in corrispondenza dei pasti.

In definitiva, gli integratori alimentari a base di carciofo di Laon non hanno alcun effetto dimagrante. Non distruggono gli adipociti, non mobilitano i grassi dal tessuto adiposo né tantomeno favoriscono la lipolisi cellulare. In questo contesto, si tratta di un prodotto da evitare.

L'unico impiego utile potrebbe essere come fonte di polifenoli e inulina per:

Ridurre lo stress ossidativo.

Favorire il ripristino dei parametri metabolici alterati (colesterolemia, glicemia e trigliceridemia).

Promuovere la depurazione epatica.

NB: tutti gli effetti elencati si possono ottenere solo in concomitanza a una dieta adeguata e a un'attività motoria regolare.