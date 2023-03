Carboidrati più salutari: quali sono?

Barbabietole e Patate Dolci Tra gli alimenti ricchi di carboidrati maggiormente benefici per la salute troviamo le barbabietole, ortaggio a radice viola che si dingue per l'elevato contenuto di carboidrati pur essendo un vegetale non amidaceo. Le barbabietole crude e cotte contengono circa 10 grammi di carboidrati per 100 grammi, principalmente da zucchero e fibre. Sono ricche di nitrati inorganici, che vengono convertiti in ossido nitrico, in grado di abbassare la pressione sanguigna e di ridurre il rischio di diverse malattie cardiovascolari. Le patate dolci, allo stesso modo, sono una buona fonte di carboidrati benefici. 100 grammi di patate dolci cotte con la buccia contiene circa 20,7 grammi di carboidrati, che sono costituiti da amido, zucchero e fibre. Sono anche una ricca fonte di vitamina A, vitamina C e potassio, sono ricche di antiossidanti, composti che aiutano a neutralizzare i dannosi radicali liberi nelle cellule per proteggerti dalle malattie croniche

Legumi: fagioli rossi e ceci Tra i legumi che rappresentano la categoria dei carboidrati benefici troviamo i fagioli rossi che contengono circa 21,5 grammi di carboidrati per 100 grammi, sotto forma di amidi e fibre. Questo legume è anche ricco di proteine, vitamine, minerali e composti vegetali. Sono anche ricchi di composti antiossidanti, inclusi antociani e isoflavoni. Contribuiscono ad una migliore regolazione della glicemia e un ridotto rischio di cancro al colon. I ceci cotti contengono 27,4 grammi di carboidrati per porzione da 100 grammi, insieme a quasi 8 grammi di fibre. Sono anche una buona fonte di proteine vegetali, vitamine e minerali, tra cui ferro, fosforo e vitamine del gruppo B. Il loro consumo è collegato al miglioramento della salute del cuore e dell'apparato digerente.