Carboidrati complessi: quali sono, differenze con i semplici e alimenti ricchi

Tutti gli zuccheri sono composti ternari: idrogeno (H) + ossigeno (O) + carbonio (C) e la loro funzione biologica è differente tra il regno animale e quello vegetale; nel regno animale, i carboidrati sono deputati principalmente alla produzione di ATP (Adenosin Tri Fosfato - energia pura) o alla costituzione di riserve energetiche (glicogeno per circa l'1% del peso corporeo ), mentre nel regno vegetale (organismi in grado di sintetizzarli "dal nulla" - autotrofi) questi assumono anche un'importante funzione strutturale (vedi cellulosa ).

Anche i carboidrati complessi strutturali vegetali (omo- o eteropolisaccaridi), sono molecole di grande valore nutrizionale, ma privi di funzione energetica per l'uomo . Essi, che possiedono anche legami β-glicosidici, richiedono enzimi digestivi specifici ed assenti nella nostra saliva , pancreas e intestino; per contro, molti altri animali e soprattutto diversi microorganismi (compresi quelli della flora batterica intestinale ) sono in grado di idrolizzarli traendone energia con la produzione di acqua, acidi e gas.

Il glicogeno è essenziale al mantenimento della glicemia e della prestazione atletica dello sportivo; la sua "ricarica" dipende dal tipo di alimentazione ma, mentre per il sedentario può essere ottemperata anche da diete con bassissimo contenuto di zuccheri (grazie alla neoglucogenesi ), per lo sportivo essa dipende moltissimo dalla quota di carboidrati ingeriti (soprattutto complessi).

Tuttavia, sappiamo che, con l'unica eccezione degli integratori alimentari , non è praticabile assumere solo amilosio o solo amilopectina. Inoltre, le fonti nutrizionali di entrambi apportano anche proteine , grassi e fibre. Non di meno, spesso fanno parte di pasti completi, quindi che includono altri ingredienti.

L'essere umano è in grado di digerire i carboidrati complessi grazie a un pool enzimatico che agisce dalla bocca ( amilasi salivare ), fino all'intestino (amilasi pancreatica e disaccaridasi dell' orletto a spazzola intestinale) per scindere i legami α-glicosidici 1,4 e 1,6 (posizione de carbonio legato al carbonio successivo).

Tra le etero- di origine vegetale ricordiamo anche le pectine ; lunghe catene di acido galatturonico combinate "parzialmente" con alcol metilico. Si combinano alla cellulosa e sono amorfe, idrofobe, NON fibrose; con presenza di acidi e zuccheri formano gelatine e sono utilizzate come additivi alimentari nelle marmellate ecc.

Tra gli etero- spiccano le emicellulose ; sono un ampio gruppo che contiene anche: xilani, pentosani, arabinosilani, galattani ecc. Anch'esse, come la cellulosa, costituiscono la fibra alimentare e rappresentano un substrato per la flora batterica intestinale che le utilizza a scopo energetico liberando gas ed acidi.

La digestione ultima delle catene ancora parzialmente complesse (disaccaridi) avviene selettivamente ; nell' intestino tenue i disaccaridi vengono idrolizzati dagli enzimi del succo enterico ; i catalizzatori responsabili sono: saccarasi per il saccarosio (con produzione di glucosio e fruttosio), isomaltasi per i legami α-1,6 del maltosio (con produzione di maltosio), maltasi per i legami α-1,6 del maltosio (con produzione di glucosio), isomaltasi per i legami α-1,6 (con produzione di maltosio), lattasi [se presente] per il lattosio (con produzione di glucosio e galattosio).

Nello stomaco i carboidrati complessi NON subiscono altri processi di semplificazione, ma una volta immessi nel duodeno e miscelati con i succhi del pancreas, si idrolizzano per azione dell'α-amilasi pancreatica scindendo definitivamente tutte le catene di amido tralasciate, amilosio e amilopectina, in disaccaridi .

La digestione dei carboidrati complessi inizia in bocca; durante la masticatura (nella quale mandibola , lingua e denti frantumano e mescolano il cibo) le ghiandole secernono la saliva che impasta e imbeve il bolo alimentare . La saliva contiene un enzima, la ptialina o α-amilasi salivare, che inizia a idrolizzare l'amido in destrine e maltosio .

Funzioni nutrizionali, apporto con la dieta e alimenti che li contengono

I carboidrati complessi sono nel nostro organismo la più importante fonte di energia di rapido utilizzo ma a basso costo. Eccetto la cellulosa e altre molecole non digeribili (quantitativamente secondarie), tutti i glucidi che assumiamo con la dieta sono idrolizzati, assorbiti, trasportati al fegato ed eventualmente trasformati in glucosio. Quest'ultimo è poi riversato nel sangue, dove "dovrebbe" essere presente in concentrazioni pari a 80-100 mg/dl.

Oltre, all'omeostasi glicemica diretta, i carboidrati complessi contribuiscono al mantenimento delle riserve di glicogeno muscolare ed epatico, quest'ultimo deputato al sostenimento glicemico anche nel digiuno protratto.

Note: l'omeostasi glicemica è essenziale al mantenimento della funzionalità nervosa, ma se l'apporto di carboidrati è eccessivo, può essere convertito in lipidi e contribuire all'incremento del deposito adiposo e/o della steatosi epatica (grassa e di glicogeno).

I glucidi complessi "non digeribili" sono costituenti della fibra alimentare ; questa, non essendo idrolizzabile dagli enzimi dell'organismo umano, una volta giunta nel colon subisce la fermentazione (e non la putrefazione) della flora batterica fisiologica. La fibra alimentare è quindi un prebiotico perché favorisce la crescita dei ceppi batterici più salubri a discapito di quelli nocivi. Deve essere introdotta per circa 30g/die, ripartita in solubile e insolubile; quella solubile (in acqua) determina la gelificazione delle feci, modula l'assorbimento dei nutrienti ed è costituita da: pectine, gomme, mucillagini e polisaccaridi delle alghe. La fibra insolubile provoca un aumento del volume gassoso stimolando le contrazioni peristaltiche di segmentazione e comprende soprattutto: cellulosa, emicellulose e lignina.

Il fabbisogno complessivo di glucidi è pari al 55-65% delle kcal totali (mai inferiore al 50%), e di queste circa il 45-55% deve essere introdotto con i carboidrati complessi. La mancanza protratta di zuccheri può determinare effetti collaterali anche gravi, quali: marasma, perdita di peso e deplezione muscolare, ritardi della crescita; d'altro canto, l'eccesso contribuisce: all'aumento di peso, all'obesità, a favorire la comparsa di diabete tipo 2 e alla patogenesi di altri dismetabolismi.

Le fonti alimentari dei carboidrati complessi sono principalmente:

Le fonti alimentari della fibra sono principalmente:

Per la solubile: ortaggi e frutta, legumi.

Per l'insolubile: cereali e derivati, legumi.

Nota: i carboidrati complessi sono una fonte energetica essenziale soprattutto per lo sportivo e per l'atleta che, se altera eccessivamente l'equilibrio dei nutrienti, peggiora l'efficacia e l'efficienza del metabolismo a discapito della performance. L'incremento degli zuccheri in un atleta/sportivo che non ne introduce a sufficienza determina un effetto significativamente ergogenico.