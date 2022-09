Introduzione Una delle questioni più dibattute quando si parla di regime alimentare corretto e bilanciato nei nutrienti, è se sia corretto distribuire carboidrati e proteine a seconda dell'ora del pasto, ossia se sia meglio consumare carboidrati a pranzo e proteine a cena. Universalmente non esiste una risposta, se non che di notte, e quindi dopo aver consumato il pasto serale, il consumo energetico tendenzialmente cala. Tuttavia, a seconda dei soggetti, che stiano seguendo una dieta ipocalorica o che siano, ad esempio sportivi, le esigenze cambiano. I macro nutrienti, secondo gli esperti, non dovrebbero mai mancare nei pasti principali della giornata. A colazione, pranzo e cena, dovremmo sempre avere carboidrati, proteine e grassi, in percentuali chiaramente differenti, soprattutto in presenza di determinate patologie. Un esempio: nei pasti in cui si consuma solo il primo piatto, questo può essere condito con verdura e una fonte proteica (come i legumi, o il pesce) in modo da ottenere un pasto bilanciato. Allo stesso modo, se si scegliesse di consumare un secondo piatto, questo può essere accompagnato da un contorno, pane o patate come fonte glucidica. In linea generale, fatto salvo per gli sportivi, l'assunzione di carboidrati a cena, viene ancora sconsigliata da personal trainer e nutrizionisti. La speigazione, di natura metabolica, si rifarebbe all'assunzione di carboidrati e relativo aumento della glicemia, fattore predisponente al diabete tipo 2 ,ipertrigliceridemia e all'accumulo di tessuto adiposo.

Carboidrati a cena: si o no? Un ruolo cruciale è svolto dall'insulina, il cui metabolismo è correlato a quello del glucosio, quindi a quello dei carboidrati. I pasti risultano fondamentali in tal senso in quanto il metabolismo dell'insulina è ottimale nelle ore mattutine piuttosto che quelle serali (e non per attività dle pancreas). Entra qui in gioco il fattore: insulino resistenza. Consumando maggior quantità di carboidrati (seppur ridotta in soggetti con diabete, obesità, insulino resistenza ecc) nei pasti diurni si riduce la permanenza dell'insulinemia e della glicemia post prandiale, e di conseguenza la produzione di grassi che vanno a depositarsi nel tessuto adiposo. In linea generale, l'orario notturno, che quindi succede al pasto serale, è caratterizzato dal minor dispendio calorico di tutta la giornata. La cena, infatti, non deve sostenere attività particolari successive, come al contrario è per colazione o pranzo che devono fornire energia per affrontare la giornata. Pur avendo il corpo bisogno di nutrienti, vitamine, minerali ecc, il consumo energetico è drasticamente inferiore. Ne deriva, quindi, che i glicidi -i carboidrati- andrebbero distribuiti nelle ore che precedono un maggior dispendio energetico, ovvero alla mattina e fino al pranzo.