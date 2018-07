Carambola - Frutto

Carambola in cucina

La carambola è totalmente commestibile, buccia compresa – pur essendo leggermente cerosa. Questi frutti vengono consumati al meglio poco dopo la maturazione, quando sono gialli ed eventualmente con una leggera tonalità di verde.

La carambola si consuma prevalentemente cruda ma, in alcune tradizioni locali, viene elaborata in vere e proprie ricette.

Nel sud-est asiatico, le carambole vengono cucinate in umido con chiodi di garofano e zucchero, a volte in associazione alle mele. In Cina accompagnano spesso le ricette di pesce. In Australia, possono essere cucinate come vere e proprie verdure, conservate in salamoia o trasformate in confettura. In Giamaica a volte vengono essiccate. Nell'industria alimentare, soprattutto in India, è frequente l'utilizzo delle carambole per preparare succhi di frutta; quello delle varietà aspre viene utilizzato per preparare cocktail alcolici e analcolici. In Australia, le carambole acerbe, dal gusto aspro, possono essere mescolate con varie spezie tritate. Nelle Filippine, le carambole acerbe vengono mangiate intinte nel salgemma. In Tailandia, sono cucinate insieme ai gamberetti. Nelle Filippine possono essere utilizzate come condimento.