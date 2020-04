Cos'è il cappuccino?

Il cappuccino è una bevanda di caffetteria tipica italiana, soprattutto di Trieste (presumibilmente la sua città natale).

Il cappuccino, il latte macchiato (alternativa più raffinata al caffèlatte) ed i caffè (nero o macchiato, caldo o freddo), sono le bevande insostituibili della colazione all'italiana. Vengono tradizionalmente accompagnate ad alimenti dolci tipo brioches, torte e dolci vari (a livello casalingo si usano biscotti, fette biscottate ecc).

In Italia, raramente il cappuccino viene consumato in orari diversi dal mattino; al contrario, gli stranieri, soprattutto durante la permanenza nel Bel Paese, usano bere cappuccino in tutti i momenti della giornata, anche al termine dei pasti principali (dopo pranzo e dopo cena).

E' ipotizzabile che l'etimologia del termine cappuccino sia correlata al colore della bevanda, che ricorda quello dell'abito dei monaci cappuccini. Non si esclude che, in principio (1800 circa), il cappuccino fosse semplicemente una variante del Kapuziner austriaco.

Con il passaggio transalpino fino a Trieste e la successiva diffusione nei territori che, poco dopo, sarebbero diventati italiani, dai primi del ‘900 il cappuccino iniziò a radicarsi profondamente nella cultura alimentare di tutta la penisola.