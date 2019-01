Cappello del prete è un nome utilizzato per indicare prodotti dello stesso gruppo fondamentale degli alimenti , totalmente diversi per quel che riguarda le proprietà nutrizionali, ma simili per la tipica forma triangolare o tricornuta.

Con la dicitura cappello del prete, quindi, potremmo identificare:

Taglio fresco di carne bovina, facente parte del quarto anteriore, più precisamente della spalla; altri sinonimi sono "spalla" e "polpa di spalla"

Insaccato di maiale "da cuocere" – come, ad esempio, il cotechino, lo zampone e la salama da sugo ferrarese – tipico padano, delle province di Parma e Piacenza, che gode del riconoscimento di Prodotto Agroalimentare Tipico (PAT). Viene confezionato separando i muscoli fiocco e della scapola, che andranno conciati con sale e spezie, e successivamente insaccati nella cotenna opportunamente lavorata e cucita a forma di triangolo. Seguirà un periodo di stagionatura tra due assi di legno, dopo di che sarà pronto per essere cotto in maniera tradizionale. Nota: a differenza degli insaccati sopra menzionati, questo contiene tagli anatomici interi, non macinati.

Fonti di proteine ad alto valore biologico, vitamine – soprattutto del gruppo B – e minerali specifici – prevalentemente ferro biodisponibile, fosforo e zinco – entrambi i tipi di cappello del prete appartengono al I° gruppo fondamentale degli alimenti. Come tutte le carni, sono anche una sorgente naturale di colesterolo, acidi grassi saturi – globalmente in misura eguale o addirittura inferiore rispetto agli insaturi, nonostante il rapporto possa cambiare a seconda del caso – di purine e amminoacido fenilalanina – controindicati per i soggetti ipersensibili ma innocui per le persone sane. Non hanno una digeribilità particolarmente elevata. La porzione e la frequenza di consumo del taglio anatomico e dell'insaccato sono diversi tra loro. Nel primo caso è sovrapponibile a quella di tutte le carni fresche, nel secondo – per l'eventuale presenza di grasso contenuto nella cotenna di rivestimento – è inferiore.

In cucina, tutti e due i tipi di cappello del prete vengono utilizzati per preparare dei secondi piatti; ciò non toglie che possano costituire ingredienti di ottima qualità per macinati selezionati destinati a sughi e ripieni. Il cappello del prete viene considerato un taglio di basso pregio. Ricco di collagene, si presta esclusivamente alle cotture prolungate ed assolutamente non alle crudità o alle preparazioni al sangue. La spalla e la coppa vengono normalmente utilizzate nella cottura del "pulled pork", ricetta tipicamente americana riproducibile al barbecue così come in forno. È uno dei pezzi più adatti al brasato di manzo. Lessato, quello di bovino rientra nella ricetta ufficiale del bollito misto piemontese e viene largamente impiegato per preparare il brodo di carne.

Il taglio di carne fresca cappello del prete ha un costo moderato; l'insaccato invece, per la lavorazione che richiede, è più oneroso. Tuttavia, come per tutti i prodotti, questa caratteristica dipende soprattutto: dalla sottospecie o dalla razza animale, dal sesso, dall'età, dall'allevamento ecc.