Capocollo, Coppa, Coppone: Proprietà Nutrizionali, Utilizzo nella Dieta e Come si Cucina

Coppa, coppa o coppone: utilizzo nella dieta

Il coppone è un alimento che può essere inserito nei regimi alimentari delle persone sane; è invece da evitare nella dieta contro il sovrappeso, soprattutto grave. Pur avendo un rapporto tra gli acidi grassi e un livello di colesterolo tutto sommato accettabili, è da consumare con moderazione – occasionalmente e in porzioni ridotte – nella terapia nutrizionale per l'ipercolesterolemia. Bisogna tuttavia ricordare che nella terapia alimentare contro le dislipidemie – ma anche in quella per la cura dell'ipertensione arteriosa primaria – sarebbe più opportuno prediligere i prodotti della pesca, soprattutto pinnuti propriamente detti – ricchi di omega 3 (EPA e DHA). Se non in presenza di sovrappeso, è considerato neutrale per la dieta contro l'iperglicemia, l'ipertrigliceridemia e il diabete mellito tipo 2. Ciò nonostante, in linea di massima, potremmo definire che trattasi di un alimento poco idoneo a qualunque trattamento nutrizionale di pertinenza clinica; in tal caso sarebbero invece da prediligere le carni magre come il petto di pollo, di tacchino, il muscolo di cavallo, il pesce magro, i formaggi magri e poche uova o solo gli albumi ecc.

Il capocollo, ricco di proteine ad alto valore biologico, può contribuire a soddisfare il fabbisogno di amminoacidi essenziali, soprattutto in caso di aumentato fabbisogno – ad esempio:

gravidanza e allattamento

accrescimento

pratica sportiva oltremodo intensa e/o prolungata

terza età – per disordine alimentare e tendenza al malassorbimento geriatrico

malassorbimento patologico

malnutrizione specifica o generalizzata e defedamento ecc.

La coppa è uno dei prodotti da evitare – soprattutto quella ricavata dalla selvaggina – o comunque da consumare con estrema moderazione, in caso di iperuricemia grave – tendenza alla gotta – e calcolosi o litiasi renale da cristalli di acido urico. Va esclusa completamente dalla dieta per la fenilchetonuria. Non mostra invece controindicazioni per l'intolleranza al lattosio e per la celiachia; dovrebbe essere innocua anche per l'intolleranza all'istamina.

Il coppone è una fonte apprezzabile di ferro, fosforo, zinco e potassio. Il ferro è di tipo biodisponibile e partecipa alla copertura del relativo fabbisogno metabolico, superiore nelle donne fertili, gravide, nei maratoneti e nei vegetariani – soprattutto nei vegani, che tuttavia per ragioni filosofiche scelgono di non mangiarlo. È da tenere a mente che la carenza di ferro può determinare anemia sideropenica. Il fosforo è un costituente minerale particolarmente abbondante nell'organismo, in particolare nelle ossa sotto forma di idrossiapatite, nei fosfolipidi delle membrane cellulari e nel tessuto nervoso ecc. Lo zinco invece è indispensabile per la produzione ormonale ed enzimatica antiossidante. Come anticipato, questo alimento non è da considerare una fonte essenziale di potassio, ma partecipa comunque a soddisfare la richiesta dell'organismo – maggiore in caso di aumentata sudorazione, ad esempio nello sport, aumentata diuresi e diarrea; la carenza di questo ione alcalinizzante – necessario al potenziale di membrana e molto utile nella lotta all'ipertensione arteriosa primaria – induce, soprattutto correlata a mancanza di magnesio e disidratazione, l'insorgenza di crampi muscolari e debolezza generale.

Il capocollo è ricchissimo di vitamine del gruppo B, tutti fattori coenzimatici di grande importanza nei processi cellulari. Può quindi essere considerato un eccellente supporto al funzionamento dei vari tessuti corporei.

Come anticipato, la coppa non viene ammessa nella dieta vegetariana e vegana. È inadeguata all'alimentazione induista e buddista; se di manzo, dovrebbe essere considerata un alimento kosher ed halal – purché rispetti gli specifici criteri della macellazione. Previa cottura totale, è tranquillamente concessa nella dieta in gravidanza.

La porzione media di coppa è di circa 100 g; fino a 150 g, ma senz'olio aggiunto, se la richiesta energetica soggettiva lo concede.