Cannolicchi: Proprietà Nutrizionali e Cucina

Tra i minerali spicca la quantità di sodio, proveniente dall'acqua di mare, ma anche del rarissimo iodio. Probabilmente sono soddisfacenti anche i livelli di ferro . In merito alle vitamine , si possono ipotizzare buone concentrazioni delle idrosolubili del gruppo B . Non è da escludere l'eventuale presenza di vitamina D . I cannolicchi sono alimenti consigliati nella dieta per il sovrappeso , poiché forniscono meno di 100 kcal / 100 g di parte edibile; sono quindi ipocalorici. Trovano applicazione anche negli schemi alimentari per le malattie metaboliche, con l'unica eccezione dell' ipertensione arteriosa sodio sensibile ; in questi casi è necessario consumarli con moderazione eliminando l'acqua di cottura .

Poiché i cannolicchi sono costituiti da muscolo puro, senza grassi, non devono essere cotti in maniera eccessiva o diverranno duri e gommosi. Per il consumo a crudo assume un'importanza FONDAMENTALE la fonte di approvvigionamento; si consiglia di acquistarli esclusivamente in maniera regolare consultando l' etichetta per la tracciabilità.

Come vedremo, i cannolicchi possono anche essere pescati in maniera autonoma, ma in tal caso è necessario valutare la condizione dell'acqua e il livello di inquinamento. Uccidendo il cannolicchio durante la pesca , non solo renderà impossibile lo spurgamento autonomo dell'animale, ma ne riduce sensibilmente la conservazione.

I cannolicchi, come gli altri molluschi bivalvi, devono essere acquistati necessariamente vivi. Sono disponibili nella maggior parte delle città italiane, già stabulati (spurgati) e confezionati in mazzetti da circa 15-20 pezzi. Per verificarne la freschezza, quindi la vitalità, è sufficiente toccare il piede che dovrà ritrarsi velocemente.

Cenni di biologia dei cannolicchi

L'habitat dei cannolicchi è nel sottosuolo sottomarino, compreso in batimetriche che vanno da 0 fino ad oltre 20 m. Si nutre e respira filtrando l'acqua dai sifoni ciliati, con i quali trattiene ossigeno, fitoplancton e altre particelle. Durante le basse maree sizigiali, come anche le vongole (soprattutto veraci e filippine), le telline varie, i cuori di mare (cappa tonda), lo scrigno di venere e la mactra, anche il cannolicchio può rimanere all'asciutto per colpa dell'arretramento dell'acqua. Durante questi periodi, che lo rende maggiormente vulnerabile, il cannolicchio sopravvive rimanendo ancora più in profondità (per proteggersi dall'irraggiamento solare e per mantenere l'umidità necessaria). I cannolicchi sono quasi totalmente invisibili; rimangono costantemente celati all'interno delle gallerie che scavano sotto la sabbia (lunghe anche più di un metro, utilissime in caso di fuga), esponendo all'esterno solo i due sifoni ciliati che utilizzano per il filtraggio dell'acqua.

Ad occhio nudo, i cannolicchi sono riconoscibili dal foro che producono nella sabbia, simile ad un “8”, che rimane anche quando scappano in profondità; al contrario, i sifoni delle vongole sono di forma ovale, separati uno dall'altro, talvolta di dimensioni differenti e, quando si chiudono in azione difensiva, non lasciano alcun buco vuoto.

I cannolicchi si riproducono in primavera, tra il mese di aprile e quello di maggio. Non sembrano temere particolarmente l'inquinamento ma, per ragioni sconosciute, talvolta scompaiono da zone di mare anche molto estese per poi ritornare in maniera altrettanto misteriosa. Temono alcuni predatori che, in Italia, sono costituiti soprattutto dai pesci come: orate, ombrine, saraghi, mormore, aquile di mare ecc. Quando rimangono all'asciutto, possono essere catturati anche da alcuni uccelli come i gabbiani. In altre parti del pianeta, si nutrono di cannolicchi anche certi mammiferi, marini e non. Se esposti, costituiscono una preda gradita dalla maggior parte delle creature (crostacei, lumache ecc).