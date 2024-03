Miele

Il miele è molto consumato a colazione, sia per dolcificare latte, tè o caffè, sia come ingrediente di diverse ricette, come le torte o i pancake.

Il paese in cui è stato raccolto deve essere menzionato sull'etichetta del prodotto. Se proviene da più Paesi, tutti devono essere indicati in ordine decrescente in base alla proporzione di prodotto presente nella confezione, ognuno con la percentuale precisa. Ogni Stato può però decidere in autonomia se applicare l'obbligo di indicare la percentuale sull'etichetta solo ai Paesi con percentuali più alte, se insieme rappresentano più del 50% del peso del prodotto.

Nelle confezioni dal peso inferiore ai 30 grammi, i nomi dei Paesi di origine possono essere sostituiti da un codice ISO di due lettere.