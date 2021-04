Tipi di Tè: Calorie

Il tè Yerba mate è una tisana a base di erbe della pianta Ilex paraguariensis. Il tè yerba mate non ha calorie, ma siccome ha un sapore particolarmente amaro, difficilmente viene consumato senza aggiunta di zucchero. In questo modo si aumenta l'apporto calorico della bevanda. Tè yerba mate contiene caffeina quanto una tazza di caffè.

Nei tempi antichi, la camomilla , che viene prodotta utilizzando i fiori essicati della pianta, era usata in medicina come rimedio contro l'insonnia. Anche oggi, l'infuso di camomilla viene utilizzato per favorire il sonno e rilassare. La camomilla può potenzialmente essere utile anche per le persone con asma e tosse.