Durante la stagione estiva il pasto fresco e ricco di sali minerali è una soluzione ideale per non rinunciare al gusto pur senza appesantire l'organismo. L'insalatona, cosiddetto piatto in cui si mixano vegetali (insalata, pomodori , carote , sedano ecc) a uno o più alimenti proteici (bocconcini di pollo , tonno , gamberetti …) e una parte di grassi vegetali (come olio evo, avocado ecc), può essere un piatto a basso contenuto calorico o un contorno che, tuttavia, può celare insidie se si abbinano cibi e condimenti ipercalorici.

Un'insalatona con eccessivi ingredienti, topping, salse iper caloriche, può non essere il piatto salutare e leggero che tutti pensano. Alcuni abbinamenti, in una bowl, arrivano a totalizzare oltre 800 calorie . Se pensiamo che un piatto di pasta da 80 grammi con verdure , o pesce , oppure un risotto raggiungono le 350-380 kcal .

Insalate a confronto

La Caesar salad, una delle insalate più tipiche, è preparata con lattuga, pollo alla piastra a tocchetti (facoltativo), scaglie di Parmigiano, crostini di pane, e un dressing di salsa Worcester, olio evo, limone e pepe.

Una porzione di 100 grammi di Caesar salad con 100 gr di pollo apporta:

Calorie: 300

Proteine: 24 gr

Carboidrati: 8 gr

Grassi: 19 gr

Insalata di pasta

L'insalata di pasta è condita solitamente con ingredienti molto diversi, come mozzarella, ortaggi freschi come pomodori, cetrioli, olive, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Una porzione da 200 gr di insalata di pasta, contiene:

Calorie: 269

Proteine: 7.5 gr

Carboidrati: 43 gr

Grassi: 7.5 gr

Un'insalata ricca ma semplice da preparare, tipica della tradizione nord europea, che contiene lattuga, cetrioli, tocchetti di formaggio di edam, pomodori, uova sode, dadini di prosciutto cotto e tacchino.

Una porzione di 300 gr di questa insalata, con equilibrata dosatura di vegetali, alimenti proteici e grassi, contiene circa:

Calorie: 371

Proteine: 15 gr

Carboidrati: 8 gr

Grassi: 31 gr

Isalata greca

Un piatto davvero tipico della tradizione greca, onnipresente in qualsiasi trattoria locale. Preparata con cetrioli, pomodori, olive, peperoni, cipolla rossa e feta, il tipico formaggio greco, adatto anche per chi soffre di intolleranza al lattlosio perché naturalmente privo. Solitamente questa insalata viene condita con olio extravergine di oliva, aceto di vino rosso, aglio e limone. In alcuni casi si aggiunge anche la mostarda di Digione.

Una porzio da circa 320 gr di insalata greca, contiene:

Calorie: 211

Proteine: 6 gr

Carboidrati: 13 gr

Grassi: 15 gr

Insalata con uova, bacon, avocado

Negli Stati Uniti è conosciuta come Cobb salad, e viene preparata con insalata mista, bacon, uova sode, bocconcini di pollo, pomodoro e avocado. Viene condita solamente con della vinaigrette, ma spesso è accompagnata anche da sale e topping. E' la più proteica delle insalate perché contiene alimenti come uova e pollo. Tuttavia è anche quella con il maggior contenuto di grassi -animali e vegetali- per via del bacon e dell'avocado.

Una porzione da 200 gr contiene:

Calorie: 290

Proteine: 16 gr

Carboidrati: 5 gr

Grassi: 23 gr

Insalata con tonno e cipolla

L'insalata con tonno è spesso preparata con insalata mista, tonno, cipolla, e maionese. Ideale anche per farcire sandwiches, pane pita, o wraps. Le proteine del tonno sono valide, ma la maionese (che può essere evitata) aumenta le calorie e i grassi.

Una porzione di 250 grammi di insalata di tonno e maionese contiene:

Calorie: 466

Proteine: 24 gr

Carboidrati: 7 gr

Grassi: 38 gr

L'insalata di patate, molto diffusa in nord europa e nei paesi scandinavi come contorno a piatti di pesce e carne, è preparata con patate, mayonnaise, senape, cipolla ed erbe aromatiche. Un'insalata dall'elevato contenuto di carboidrati (ad alto indice glicemico) e poche proteine. Non una delle preparazioni francamente meglio bilanciate tra le insalate.

Una porzione da 280 gr di insalata di patate contiene:

Calorie: 462

Proteine: 4 gr

Carboidrati: 43 gr

Grassi: 31 gr