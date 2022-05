Calcoli renali: quale alimentazione seguire? Le regole fondamentali

Per approfondire:

Attenzione! I diversi tipi di calcoli possono richiedere accorgimenti differenti; di seguito riassumeremo tutte le linee guida indiscriminatamente, in modo da ridurre il margine di errore.

In questo articolo cercheremo di capire meglio quale alimentazione seguire per prevenire la formazione dei calcoli renali e, eventualmente - se possibile - come agire per espellerli più efficacemente .

La reazione alla base dei calcoli è, in definitiva, una precipitazione sedimentaria.

Meno diffusi (5-15%) ma piuttosto fastidiosi invece, sono quelli di acido urico - tipici delle persone " gottose ", o iper-uricemiche non compensate (si presentano con una certa frequenza nei soggetti in sovrappeso e sedentari ). L'acido urico aumenta per un insufficiente sistema di metabolizzare le purine e/o di espellere l'acido urico stesso.

I calcoli più frequenti (70-80%) sono a base di calcio , che può combinarsi con altre sostanze come l' acido ossalico (composto organico con la formula C2H2O4) e il fosforo (ione minerale). Se da un lato non è possibile modificare le concentrazioni plasmatiche di calcio e fosforo - diversamente, moriremmo - dall'altro è invece auspicabile controllare i livelli di acido ossalico nella dieta .

Le variabili modificabili (stile di vita), come la dieta, l' attività fisica , i comportamenti scorretti e predisponenti (ad es. l'abuso alcolico), e soprattutto lo stato di idratazione , svolgono comunque sempre un ruolo determinante .

Trattasi di una condizione disagevole, talvolta patologica - può richiedere terapie farmacologiche preventive, interventi medici come le onde d'urto o addirittura la chirurgia - che interessa soprattutto i soggetti " predisposti ".

Cosa mangiare e cosa bere

Il modo migliore per combattere i calcoli renali è cercare di prevenirli. Anche se questa frase, in ambito medico, viene utilizzata moltissime volte, in tal caso assume un valore supplementare.

Ciò perché, una volta formati, i calcoli non possono essere distrutti farmacologicamente, e richiedono o grandi sofferenze, o interventi più invasivi.

Nella prevenzione dei calcoli renali, sapere quale alimentazione seguire è un aspetto fondamentale. Dunque: cosa mangiare? Cosa bere? Cosa evitare? Scopriamolo.

Regola n° 1: rimani sempre ben idratato

L'acqua diluisce le sostanze chimiche responsabili della formazione dei calcoli e aumenta l'efficacia/efficienza dell'escrezione degli stessi .

L'acqua viene introdotta sia bevendo che mangiando. In totale, sarebbe auspicabile assumere circa 1,0 ml di acqua ogni kcal assunta in una dieta normocalorica.

Ovviamente, bisogna tenere conto del livello di sudorazione (da termoregolazione e attività sportiva), espirazione (soprattutto in allenamento) e defecazione (soprattutto quando le feci sono molli od acquose, come nel colon irritabile con tale prevalenza) - in alcuni casi, anche del vomito.

Nel periodo estivo e in presenza di movimento fisico auspicabile, il fabbisogno idrico può facilmente raddoppiare (o più).

Per un soggetto "medio", oltre ad una dieta ricca di liquidi, potrebbe essere utile bere circa 6-12 bicchieri d'acqua al giorno.

Regola n° 2: aumenta l'assunzione di verdura cotta e frutta fresca, soprattutto limone

Dopo il latte e lo yogurt, la frutta e la verdura fresche sono gli alimenti più ricchi d'acqua.

Pur tuttavia, alcuni vegetali crudi possono apportare livelli non trascurabili di acido ossalico. Per rimediare a questo inconveniente è consigliabile eliminare o limitare sensibilmente i cibi più ricchi di ossalati - vedi sotto.

D'altro canto, mangiare frutta e verdura crude è fondamentale per soddisfare il fabbisogno nutrizionale di composti termolabili come vitamina C e folati. A tal scopo, consigliamo di prediligere gli alimenti a basso tenore di acido ossalico.

Il limone, intero o in succo, grazie al suo elevato contenuto in citrati, può contribuire a ridurre la formazione dei calcoli (soprattutto di calcio e fosforo).

Regola n° 3: non trascurare l’apporto calcio

A causa della cattiva informazione che ha dilagato per molti anni, certe persone ancora cercano di ridurre i livelli di calcio nella dieta per prevenire la formazione della litiasi renale.

Questo è sbagliato e anche pericoloso, poiché il calcio è determinante per l'integrità dello scheletro.

Ciò che lascia perplessi, inoltre, è la grande attenzione che la maggior parte dei consumatori pone sulla tipologia di acqua da bere. Partendo dal presupposto che esistono ancora dubbi sul fatto che il calcio contenuto nell'acqua sia o meno assorbibile, la quantità totale di calcio presente nell'acqua "più ricca in assoluto" è comunque trascurabile. Non ha quindi senso focalizzarsi su questa variabile.

Non solo i livelli di calcio nel sangue non si correlano in alcun modo all'eziologia di litiasi renale ma, paradossalmente, se l'assunzione alimentare di calcio risulta bassa, i livelli di ossalati possono aumentare .

Buone fonti di calcio includono latte e yogurt (che, peraltro, sono ricchi d'acqua), ricotta e formaggi - meglio prediligere quelli magri, soprattutto nella dietoterapia dimagrante. Le fonti vegetali - nelle quali il calcio è meno assorbibile - come fagioli, cavoli e ortaggi verdi, soia, frutta a guscio ecc. - sono d'altro canto ricche di ossalati, ragione per la quale meglio non esagerare.

Il "latte vegetale" rinforzato è una buona alternativa per chi non consuma alimenti di origine animale.

Nota: per un corretto assorbimento e metabolismo del calcio, è importante godere di livelli ottimali di vitamina D - da sintesi cutanea in presenza di esposizione solare, pesce e tuorlo d'uovo.