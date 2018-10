Caipiroska: Proprietà Nutrizionali, Ruolo nella Dieta e Come si Prepara

Caipiroska nella dieta

L'assunzione abbondante di caipiroska è perciò controindicata, non solo nella dieta degli obesi, di chi ha scompensi metabolici e dei cagionevoli di salute, ma anche per le persone sane, soprattutto in caso di accrescimento, gravidanza e allattamento. Inoltre, pur ipotizzandone un'assunzione infrequente, secondo le linee guida, una porzione media non dovrebbe superare i 40-80 ml giornalieri – quindi 1-2 caipiroska preparati con ricetta tradizionale.

Ovviamente, questa raccomandazione tiene conto esclusivamente alla quantità di alcol etilico di una porzione di cocktail; tuttavia, la caipiroska contiene anche zucchero a livelli importanti, il che ne dovrebbe limitare ulteriormente sia la porzione, sia la frequenza di consumo – soprattutto nel sovrappeso e nell'ipertrigliceridemia.

La caipiroska sarebbe "ragionevolmente" da eliminare anche in caso di diabete mellito tipo 2; bisogna tuttavia rammentare che, se da un lato lo zucchero ha un effetto iperglicemizzante, l'alcol etilico esercita un ruolo ipoglicemizzante – mantenendo tendenzialmente in equilibrio la glicemia. Ciò non toglie che sia l'alcol che lo zucchero determinano iper-insulinemia, sempre sconsigliabile in caso di patologie metaboliche e sovrappeso.

Le malattie che subiscono negativamente l'assunzione eccessiva di caipiroska sono molte e di vario genere; tra quelle metaboliche citiamo in particolar modo:

Ipertensione arteriosa primaria – l'alcol scompensa il centro nervoso di regolazione pressoria

Ipertrigliceridemia – l'alcol può solo venire convertito dal fegato in trigliceridi e gli zuccheri, vista l'impennata insulinica che avviene, subiscono quasi tutti la stessa sorte

Sindrome metabolica conclamata.

Nuoce gravemente anche ai tessuti di certi organi, in particolare: