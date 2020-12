Il rito del caffè, tipicamente italiano, può avere effetti positivi e negativi sulla salute. La caffeina, lo stimolante naturale per eccellenza che è principio attivo della bevanda più consumata al mondo, ma anche di altre bevande e alimenti , è spesso nota per gli effetti negativi derivanti dalla sua assuzione (oltre il limite giornalier consigliato). Si parla infatti di caffeina associandola ai disturbi del sonno , alla tachicardia e all' ansia . Tuttavia, gli studi riportano anche che ha vari benefici per la salute .

La caffeina è lo stimolante naturale più comunemente presente nelle piante di tè, caffè e cacao . Funziona stimolando il cervello e il sistema nervoso centrale , aiutando a rimanere vigili e a combattere la stanchezza. Le bevande analcoliche contenenti caffeina arrivarono sul mercato alla fine del 1800 e presto seguirono le bevande energetiche . Attualmente, l'80% della popolazione mondiale consuma ogni giorno un prodotto contenente caffeina. La dose da non eccedere di caffeina in una dieta giornaliera è di 300 mg , circa tre tazzine di caffè espresso o 6 tazze di tè.

Come funziona la caffeina sull'organismo? Una volta consumata, la caffeina viene rapidamentee poi entra nel flusso sanguigno : ci vogliono circa 20 minuti. Entro un'ora si avvertono gli effetti benefici, ma anche i disturbi correlati in soggetti poco tolleranti. Da lì, vienee scomposta. L'effetto principale della caffeina è sul cervello: funziona bloccando gli effetti dell', che è une fa sentire stanchi. I livelli di adenosina si accumulano durante il giorno, provocando. La caffeina aiuta a restare svegli e vigili, connettendosi aisenza attivarli. Questo blocca gli effetti dell'adenosina, riducendo la. Può anche accrescere i livelli di adrenalina nel sangue e aumentare l'attività cerebrale dei neuro trasmettitori dopamina

Dove si trova la caffeina?

Non solo caffè e tè. La caffeina è uno stimolante che si ritova anche in altri cibi e bevande:

Espresso: 240–720 mg

240–720 mg Caffè: 102-200 mg

102-200 mg Yerba mate: 65-130 mg

65-130 mg Bevande energetiche: 50-160 mg

50-160 mg Tè: 40-120 mg

40-120 mg Caffè decaffeinato: 3–12 mg

3–12 mg Cioccolata calda: 2-7 mg

2-7 mg Latte al cioccolato: 2-7 mg





Anche alcuni alimenti contengono caffeina. Ad esempio una porzione (circa 30 grammi) di cioccolato al latte ne contiene 1-15 mg, mentre di cioccolato fondente ne contiene 5-35 mg. È possibile trovare caffeina in alcuni farmaci da prescrizione o da banco come farmaci per il raffreddore, le allergie e il dolore. È anche un ingrediente comune negli integratori per la perdita di peso.