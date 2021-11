Oltre al risveglio, per iniziare con la giusta carica la giornata, ci sono altri momenti idonei per assumere caffeina, quindi bersi un buon caffè. A metà mattinata, per esempio: il caffè contiene caffeina e lo stimolante può aumentare i livelli di cortisolo. Il cortisolo è il principale ormone dello stress, coinvolto nel corretto funzionamento del nostro metabolismo, nell'azione del sistema immunitario e nel livello di glicemia, tra le altre funzioni. I livelli di cortisolo subiscono un picco naturale circa 30 a 45 minuti dopo il risveglio, perché il metabolismo entra in funzione. Ciò implica un maggior consumo di energie. Per evitare un forte picco di cortisolo, è consigliabile bere la prima tazza di caffè circa un'ora o due dopo il risveglio, quando i livelli di cortisolo scendono.