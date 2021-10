Il caffè di cicoria è un'alternativa salutare?

Il caffè di cicoria ha guadagnato popolarità negli ultimi anni. Una bevanda calda al sapore del caffè, ottenuta da radice di cicoria tostata anzichè che da chicchi di caffè. È molto apprezzata da coloro che cercano di ridurre l'assunzione di caffeina o non la tollerano -perchè ne è priva- e può apportare diversi benefici per la salute, tra cui riduzione dell' infiammazione , diminuzione della glicemia e miglioramento della salute dell' apparato digerente . Tuttavia, il caffè di cicoria può anche causare effetti collaterali negativi, sebbene non siano di grave entità.

Il caffè di cicoria può essere un ottimo modo per ridurre l'assunzione di caffeina, senza rinunicare al rituale del caffè. Una classica tazza di caffè contiene circa 95 milligrammi di caffeina, anche se questo contenuto può variare in base al tipo di chicchi di caffè utilizzati, il quantitativo e il tipo di tostatura. Il consumo di elevate quantità di caffeina è stato associato a effetti collaterali come nausea , ansia , palpitazioni cardiache, irrequietezza e insonnia . D'altra parte, la radice di cicoria è naturalmente priva di caffeina . Per questo motivo, è un bevanda calda adatta a chi intende ridurre l'assunzione di caffeina o manifesta effetti negativi con la sua assunzione.

Sebbene la storia del caffè di cicoria non sia del tutto chiara, si ritiene che abbia avuto origine nel 1800 in Francia durante una massiccia carenza di caffè. Alla disperata ricerca di una alternativa apprezzabile, le persone hanno iniziato a mescolare le radici di cicoria nel loro caffè. Anni dopo, durante la Guerra Civile, divenne popolare anche a New Orleans quando la città sperimentò una carenza di caffè dopo che i blocchi navali dell'Unione avevano interrotto uno dei loro porti.

La radice di cicoria contiene inulina, un tipo di fibra che ha dimostrato di aiutare a gestire i livelli di zucchero nel sangue in studi sia sull'uomo che sugli animali. Un recente studio ha trattato ratti diabetici con inulina di cicoria per otto settimane. Ha scoperto che aiutava a controllare la glicemia migliorando il modo in cui i carboidrati venivano metabolizzati. Sebbene la ricerca sull'effetto dell'inulina di cicoria sulla glicemia sia limitata, diversi altri studi hanno dimostrato che l'inulina può avere un effetto benefico sulla glicemia e sulla resistenza all'insulina . L'insulino-resistenza , che si verifica con alti livelli di insulina per lunghi periodi, può diminuire l'efficacia di questo ormone e portare a livelli elevati di zucchero nel sangue .

Effetti collaterali del caffè di cicoria

Le controindicazioni del caffè di cicoria sono essenzialmente connesse al suo effetto gastro stimolante. Aumentando la secrezione gastrica, questa bevanda può risultare nociva per la gastrite e per l'ulcera peptica; talvolta ha un effetto indesiderato anche sull'eccessivo reflusso gastro esofageo.

In gravidanza è sempre bene consumare con moderazione il caffè di cicoria, in quanto la pianta è in grado di esercitare un effetto leggermente stimolante sulle contrazioni uterine. Ovviamente, in questo caffè i principi attivi responsabili sono presenti in concentrazioni quasi trascurabili; è comunque consigliabile non eccedere nel consumo. Tuttavia non vengono evidenziate particolari controindicazioni per l'allattamento. Meglio evitare l'assunzione del caffè di cicoria in caso di forte diarrea, colite ulcerosa, morbo di Crohn ecc.

La cicoria può scatenare una reazione allergica in alcune persone, causando sintomi come dolore, gonfiore e formicolio alla bocca.