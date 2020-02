Il caffè (o café) americano (abbreviato, solo “Americano”) è una bevanda ricavata per infusione dei semi tostati e macinati del caffè. Viene preparato in maniera simile a un'espresso, ma contiene più acqua , aggiunta in un secondo momento. Tecnicamente, il caffè americano NON dovrebbe essere sinonimo di “caffè espresso lungo”, invece ottenuto grazie a un maggior flusso d'acqua. Ha un sapore diverso rispetto al caffè ricavato dal filtro (drip coffee o brewed coffee), ma possiede un'intensità (o “forza”) simile. La forza del caffè americano varia in base al numero di “shot” (shot = gesto/colpo del dosatore di polvere che fornisce la dose necessaria a un espresso) e/o alla quantità di acqua aggiunta. In Italia, il caffè americano viene spesso confuso con il “caffè all'americana” , overo quello ricavato dal filtro.

Preparazione

Il caffè americano è costituito da uno o due espresso ricavati da una miscela contenente principalmente i semi tostati della varietà “Robusta” macinati grossolanamente, con aggiunta di altra acqua bollente.

Non sembra esserci alcuna regola universale sulla quantità d'acqua aggiungibile ma, sia nel Regno Unito che in Italia, è compresa tra 30 e 470 ml.

Nelle zone dell'Australia e dell'Asia Meridionale, il caffè americano viene chiamato “long black”, mentre quello più basso e simile a un espresso italiano viene chiamato “short black” (nero corto). Rispetto al caffè americano propriamente detto, il long black è preparato invertendo le fasi; ciò significa che prima si mette l'acqua calda nella tazza e poi si tira l'espresso dalla macchina.

Nella parte occidentale degli Stati Uniti si utilizza la dicitura “Caffè Italiano” per indicare una bevanda costituita da espresso e acqua in rapporto 1:1 (25 o 30 ml + 30 ml = 55-60 ml).

L'acqua calda per il caffè americano può essere prelevata dalla macchina per l'espresso o da un bollitore separato.

A livello casalingo è buona norma utilizzare lo stesso strumento (tirando l'acqua prima o dopo l'espresso) per evitare l'attivazione di un ulteriore elettrodomestico o di consumare altro gas.



Si può utilizzare anche la macchina del caffè a capsule per preparare l'americano, almeno in alcuni modelli. Certe macchine da espresso hanno un erogatore di acqua calda incorporato (impiegato anche per il tè), mentre altri sfruttano il tubo vaporizzatore.

Il riscaldatore d'acqua separato è considerato molto utile solo in ambito commerciale. Permette di ridurre sensibilmente l'utilizzo della macchina espresso prevenendo la riduzione della pressione nel circuito. Non tutti sanno che, per ripristinare la pressione e la temperatura interna, la macchina da espresso ha un consumo energetico superiore rispetto a un qualsiasi bollitore.