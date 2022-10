Burro Ghee: cos'è, proprietà benefiche, usi in cucina

Introduzione Il burro di Ghee, o ghi, è un alimento che fa parte della tradizione ayurvedica ma iè ormai conosciuto e utilizzato anche in Italia dove è maggiormente noto come burro chiarificato prodotto dal tradizionale burro non salato. Si ottiene scaldando a fuoco lento il burro per eliminare l'acqua, le proteine e il lattosio. E' di colore giallo dorato, abbastanza cremoso ma tendente al solido. Può essere più o meno intenso il colore, in funzione all'alimentazione delle mucche. Questo burro ha proprietà nutritive e salutari considerevoli e, tra i grassi più sani di origine animali, è considerato il migliore tra quelli saturi. Quindi da prepferire per supportare le funzioni organiche e metaboliche, ma anche la termoregolazione e le funzioni ormonali.

Burro Ghee: proprietà nutritive Il burro ghee è ricco di acidi grassi saturi, la maggior parte dei quali a catena corta. Questo tipo di grassi sono quelli che si convertono velocemente in energia e non vengono immagazzinat, quindi considerati grassi buoni in quanto facilmente digeribili. La percentuale di assorbimento a livello dell'intestino tenue è molto elevata, di gran lunga superior rispetto al burro tradizionale ma anche rispetto e a tutti gli altri grassi. Nel ghee è presente l'acido butirrico, un acido grasso a catena corta che svolge un'azione protettiva per l'intestino perchè è in grado di ostacolare la trasformazione delle cellule del colon in cellule tumorali.