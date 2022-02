Burro di Illipe: cos'è, come si usa e proprietà

Il burro di illipè è un grasso vegetale che si ottiene dalla lavorazione dei semi di un albero tipico del Borneo, noto agli indigeni del luogo sin dai tempi più remoti grazie alle sue propretà benefiche. Oggi, questo burro denso e bianco, viene utilizzato in gran parte dall'industria cosmetica naturale per la formulazione di creme, maschere e balsami efficaci nel trattamento della pelle secca e dei ai capelli secchi e sciupati. Viene conosciuto anche con il nome di Sego del Borneo, e le sue proprietà nutrienti ed emollienti lo rendono un prodotto particolarmente apprezzato.

Ha un punto di fusione intorno ai 34-38°C e viene sia in cosmesi che per uso alimentare, soprattutto nella cucina vegana, vegetariana e per intolleranti al lattosio che possono sostituire il burro classico, di origine animale, con esso. Il burro di Illipé per usi alimentari, tuttavia, è quello ricavato dall'Illipe Latifolia, pianta che cresce in India, nello Sri Lanka, nel sud est asiatico in generale, più indicato. In cosmesi viene impiegato per la formulazione di rossetti, balsami labbra , unguenti per massaggio , saponi emolienti e cremosi. In campo alimentare è utilizzato nell'industria dolciaria, poiché insapore, nella produzione di dolci da forno, spesso a base di cioccolato .

Il burro di Illipe viene utilizzato soprattutto nell'industria cosmetica per la produzione di cosmetici naturali, ma anche in cucina. Si usa come vero e proprio sostituto vegetale del burro, nella dieta vegana e o priva di lattosio , insieme ad altri burri di origine vegetale. Come grasso vegetale, sia per la consistenza che per l'aroma, è consigliato nella preparazione di dolci da forno, biscotti, torte al cioccolato, muffin. Avendo un sapore quasi neutro, non altera in alcun modo il gusto finale del prodotto.

Il Burro di Illipé può essere applicato sul corpo , come unguento nutriente ed emolliente, puro o con altri estratti vegetali come l' olio di mandorle dolci , argan, macadamia o il burro di karité.

Dove acquistare il burro di Illipe

Il burro di Illipe , sebbene non rientri tra i burri vegetali maggiormente conosciuti come il burro di karitè o di macadamia, si trova facilmente online e negli store di prodotti naturali. Acquistare prodotti biologici e 100% naturali è ormai molto semplice sia tramite piattaforme di e-commerce dedicate, ma anche in erboristeria fornite e in alcuni reparti di store specializzati in prodotti per la cura della persona e della casa.

In commercio si trova sia puro che addizionato ad altri burri oppure oli vegetali. Il costo non è elevato. Un barattolo da 100 grammi di prodotto puro si aggira intorno ai 10 euro. Quanto è usato per usi alimentari, spesso viene venduto in preparazioni che contengono burro di illipe e burro di arachidi, oppurre burro di soia o di cocco.

Se intendente acquistare il burro di Illipe puro, dovete leggere attentamente l'etichetta sulla confezione. L'INCI deve riportare la dicitura: 100% Shorea Stenoptera Seed Butter. Per conservarlo correttamente, tenere il vasetto in luogo buio e fresco. La durata dall'apertura è di 12 mesi.