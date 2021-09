Il burro di arachidi MyProtein è disponibile in polvere e al naturale da spalmare. Devi solo scegliere in base ai tuoi gusti personali, perché le qualità positive di questo alimento sono le stesse in tutte le versioni. Il burro di arachidi, infatti, fornisce proteine e fibre al tuo organismo, incentiva lo sviluppo muscolare, evitandone la decostruzione, e attiva la termogenesi. Le arachidi, tra l'altro, sono delle vere e proprie pillole proteiche, con un contenuto pari a 26 proteine per ogni 100 grammi. Scopri l'offerta di MyProtein e le modalità di acquisto dello shop online.

Il burro di arachidi MyProtein diventa persino snack . Puoi scegliere cioè la confezione di barrette proteiche al gusto di burro di arachidi, torta di compleanno e coppa al cioccolato. Si tratta di barrette a tre strati con un contenuto di proteine pari a 20 grammi. Per quanto riguarda, invece, il burro di arachidi vero e proprio lo trovi in crema da spalmare o in polvere. Quello il polvere è ottenuto in due fasi. Le noccioline cioè vengono prima tostate e poi pressate affinché perdano gli oli interni, in modo da garantire un contenuto di grassi di 1,1 grammi. Questo significa che il burro di arachidi in polvere è consigliato anche per chi segue un regime con apporto calorico controllato. Il burro di arachidi MyProtein al naturale , invece, è una crema preparata senza aggiunta di zuccheri, sale e olio di palma. Puoi assaggiare la versione semplice oppure quella speciale MyProtein burro di arachidi crunchy. Se vuoi avere un'alternativa per le tue merende, nello shop sono in vendita anche il burro di tre noci, il burro di anacardi e il burro di mandorle MyProtein.

Burro di arachidi MyProtein valori nutrizionali e conservazione

Il burro di arachidi in crema è in vendita nella confezione da un chilogrammo, mentre quello in polvere nel barattolo da 180 grammi. Puoi acquistarli con la spedizione standard. Il burro ti arriva a casa in 6/9 giorni lavorativi, con costo per la consegna pari a 4,99 €. Se effettui un ordine di importo pari o superiore a 50 euro, però, non paghi le spese di spedizione. Hai particolare fretta? MyProtein ti offre l'opzione della consegna il giorno successivo all'acquisto. In questo caso la tariffa per la consegna ammonta a 8,99 € per

ordini superiori a 50 € e a 10,99 € per ordini compresi tra i 30 e i 49,99 €. Inoltre, puoi approfittare dei vantaggi dei codici sconto Myprotein che ti permettono di risparmiare sui tuoi acquisti. Sei interessato ai valori nutrizionali? Ogni 100 grammi di burro di arachidi MyProtein al naturale, per esempio, ha i seguenti valori:

• grassi - 46 grammi

• carboidrati - 12 grammi

• fibre - 8,5 grammi

• proteine - 30 grammi

• vitamina E - 3,8 mg a-TE

• magnesio - 180 mg

Per quanto riguarda la conservazione, invece, puoi tenere il burro di arachidi in dispensa, preferibilmente in un luogo fresco e asciutto. Nel caso di quello da spalmare il tipo di conservazione consigliata dipende dai tempi di utilizzo. Se sai che non lo mangerai tutti i giorni e i tempi si allungano, meglio conservarlo in frigorifero e avere l'accortezza di tirarlo fuori qualche minuto prima di usarlo.