L'iniziativa dei legislatori proponenti della Commissione Agricoltura alla Camera, è volta tutelare i consumatori, che potrebbero cadere in errore dal punto di vista nutrizionale delle alternative green . Se il disegno di legge su burger, salsiccia , würstel e cotoletta vegetali dovesse entrare in vigore e diventare legge a tutti gli effetti sarà vietato apporre su confezioni e pack la dicitura "carne" perché fuorviante. Si cambierà quindi denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali.

In Italia è stata presentata una proposta di legge per vietare l'uso dei termini relativi alla carne e ai prodotti di origine animale come burger , salsicce, macinata o salumi, quando ci si riferisce ad alimenti di origine vegetale che simulano, per forma, consistenza e sapore quello della carne.

La dieta plant based, da seguire su consulto medico specialistico, come per ogni regime alimentare, vanta alcuni benefici per l'organismo, quali:

Già dal nome plant based (basato sulle piante), che definisce determinati prodotti alimentari si evince che siano cibi di origine totalmente vegetale. La dieta plant based , in realtà, non è soltanto un regime alimentare a prevalenza vegetale, ma prevede anche di assumere soltanto un certo tipo di alimenti, che devono essere:

"Per tutelare il consumatore e salvaguardare il valore del patrimonio zootecnico nazionale si quindi di limitare "l'uso distorto di nomi riferiti alla carne e ai prodotti a base di carne. Usare tali denominazioni significa evocare, nell'immaginario del consumatore, alcuni concetti strettamente legati alla produzione zootecnica, quali: la metodologia di produzione fatta di impegno personale, manodopera e passione per l' allevamento animale, la tutela degli stessi e la salvaguardia di ambiente e paesaggio, oltre che le capacità e le conoscenze specialistiche richieste per la stagionatura dei salumi o la corretta lavorazione delle carni, sottolineano i legislatori."

La motivazione di tale disegno di legge che vieta il termine "carne" in riferimento ad alimenti di origine vegetale è scritto del testo della proposta stessa: "al fine di non indurre il consumatore in errore circa le caratteristiche dell'alimento, i suoi effetti o le sue proprietà, per denominare un prodotto trasformato contenente proteine vegetali è vietato l'uso di:

Carne veg: come è fatta?

Da cosa è composta la carne vegetale che per consistenza, colore, forma e uso è del tutto somigliante a quella di origine animale? Come si può ricreare (ovviamente non in modo identico, soprattutto per il sapore) unqa cotoletta o del macinato per ragù con alimenti o sostanze vegetali? La carne vegetale si produce a partire da piante e legumi, in special modo con piselli, fagioli, barbabietole, derivati della soia, seitan, muscolo del grano, amido di patate, olio di cocco.

A livello proteico non si verificano carenze, mettendo a confronto proteine animali e vegetali. Questi alimenti green vengono spesso addizionati con vitamine e minerali, e processati. Ad esempio vengono spesso utilizzate due sostanze come la mioglobina estratta dai piselli, in grado di riprodurre la consistenza e la succosità che ricorda quella della carne, oppure le glicoproteine che a contatto con il calore ricreano quella caratteristica crosta croccante su burger, costolette e salsicce vegane. Normalmente la carne vegetale non contiene glutine né colesterolo.

La carne vegetale, in linea di massima, è povera di grassi saturi, bensì di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi. Favorisce il miglioramento della colesterolemia e della trigliceridemia, rispetto al consumo di carne animale. La carne vegetale apporta, più nel muscolo di grano che nel seitan, buone porzioni di fibra alimentare, fitosteroli e lecitine. La fibra alimentare contenuta in queste carni vegetali svolge un'azione protettiva sulla mucosa intestinale riducendo e prevenendo la stipsi (il che, oltre a prevenire i tumori del colon, determina un miglioramento della qualità della vita).