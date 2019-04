Le Buddha bowl (al plurale in inglese: "Buddha bowls") sono pasti freddi vegetariani serviti in ciotola o piatto fondo, sostanzialmente inquadrabili tra i cosiddetti piatti unici. Il concetto venne proposto per la prima volta nel 2013 ma è diventato popolare solo all'inizio del 2017.

Concepite per soddisfare prevalentemente il bacino d'utenza dei vegetariani, soprattutto di tipo vegano e (con i dovuti accorgimenti) crudista, le Buddha bowl vengono associate al concetto di mangiar sano. Nel paragrafo dedicato alla valutazione nutrizionale scopriremo se trattasi di un collegamento lecito o, come spesso avviene, di una relazione "contestabile" basata principalmente sul marketing.

Gli ingredienti delle Buddha bowl sono una combinazione di semi e granaglie – anche germogliati – come cereali integrali, pseudocereali, legumi, semi oleosi o frutta secca, sesamo, semi di canapa ecc, oppure loro derivati – anche fermentati – verdura e ortaggi, frutti di ogni tipo, alghe, funghi ecc.

Le Buddha bowl sono già monoporzione. A differenza degli "insalatoni" all'italiana, in queste preparazioni gli ingredienti non vengono mescolati, bensì disposti in modo "artistico" curando la presentazione.

La radice etimologica del nome "Buddha bowl" può avere diverse spiegazioni:

Riferimento a un pasto equilibrato di tipo buddista. Uno dei racconti sul Buddha riferisce che, nelle sue visite ai villaggi, egli portava con sé una ciotola per il cibo (da qui bowl) per farsela riempire con qualunque alimento di tipo vegetariano

Riferimento alla forma della scodella, simile all'ampio ventre di Budai (Hotei o Pu-Tai), un monaco cinese del X secolo le cui rappresentazioni vengono spesso confuse con quelle di Buddha.

Molti usano il termine Buddha bowl come sinonimo di Buddha's delight; tuttavia, si tratta di due preparazioni concettualmente molto diverse; di seguito capiremo perché.

Cos'è il Buddha's delight?

Buddha's delight (traslitterato "Luóhàn zhāi" o "Luóhàn cài", "lo han jai" o "lo hon jai"), letteralmente traducibile come "gioia del Buddha", è un piatto vegetariano cotto molto famoso nella cucina cinese e buddista. A base di verdure e altri ingredienti vegetariani – più raramente anche frutti di mare o uova – il Buddha's delight viene cucinato in un liquido a base di salsa di soia e altri condimenti. Nota: gli ingredienti specifici possono variare notevolmente sia all'interno che all'esterno dell'Asia.

In passato questa ricetta veniva apprezzata soprattutto dai monaci buddisti vegetariani, ma attualmente ha guadagnato popolarità in tutto il mondo come opzione vegetariana nei ristoranti cinesi.

In Cina, il Buddha's delight è tradizionalmente preparato il primo giorno del capodanno cinese. Gli insegnamenti del buddismo, infatti, consigliano di mantenere una dieta rigorosamente vegetariana fino al quinto giorno, come una forma di auto-purificazione. Alcuni degli ingredienti più rari, come "fat choy" (grasso choy) – una coltura di cianobatteri terrestri che, una volta essiccata, assume l'aspetto di "capelli neri"; reidratato somiglia a sottili vermicelli – e "arrowhead" (punta di freccia: Sagittaria sagittifolia), vengono generalmente consumati solo in questo periodo dell'anno.