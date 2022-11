Buccia della frutta: cosa contiene davvero e perché dovresti mangiarla

Alla luce di alcune recenti indagini che hanno attestato la presenza di diverse sostanze benefiche in molte bucce di frutta e verdura , sembra ormai certo però che non sprecare la parte esterna di questi elementi sia preferibile , ovviamente con le dovute accortezze e tenendo conto che non tutte le bucce sono commestibili.

Sempre l'OMS consiglia di consumare circa cinque porzioni di frutta e verdura al giorno . Se sulla positività di un' alimentazione a base di questi cibi non esiste alcun dubbio, fino ad ora meno certezze ci sono state in merito alla loro buccia.

Benché consumarle con regolarità non scongiuri certo dall'insorgenza di ogni malattia, indubbiamente aiuta a preservare un generale stato di benessere e salute e a ridurre il rischio di sviluppare alcune patologie come obesità, diabete di tipo 2 e alcuni tipi di cancro .

Alcune ricerche scientifiche però sostengono che si tratti di un errore perché in queste parti considerate scarti sono contenute molte sostanze fitochimiche biologicamente attive , come ad esempio flavonoidi e polifenoli dalle proprietà antiossidanti e antimicrobiche.

Quali bucce sono commestibili

mele,

pere,

prugne,

melanzane,

zucchine, pomodori,

kaki,

carote,

patate,

cetrioli,

aglio,

alcuni tipi di zucca.

Al di là delle indicazioni generiche, è bene ricordare che non tutte le parti esterne di frutta e verdura si possono mangiare.

Si può mangiare anche la buccia di alcuni agrumi, a patto però che su di essa non sia riportata la scritta "non edibile", che se presente indica che è stata sottoposta a trattamenti che non la rendono più commestibile.

Tra le più positive per la salute c'è la buccia della mela, ricca di antiossidanti tra i quali spicca la quercetina, preziosa per contrastare diverse patologie, prime tra tutte quelle degenerative o respiratorie.

Inoltre, le mele non sbucciate apporterebbero all'organismo il 15% in più di vitamina C, il 26% in più di vitamina K, il 20% in più di calcio, il 19% in più di potassio e l'85% in più di fibre rispetto alle mele sbucciate.

La buccia del mandarino, invece è ricca di vitamine C e P, amminoacidi, oli essenziali e fibre. La sua composizione le conferisce un potente potere antinfiammatorio, antiossidante, antibatterico, disinfettante e antiglicemico.

Le sostanze più ricorrenti nella buccia di frutta e verdura sono gli antiossidanti, sostanze importantissime per la salute perché contrastano l'azione dei radicali liberi, principali responsabili dell'invecchiamento cellulare e della conseguente insorgenza di alcune patologie come diabete, obesità, malattie cardiovascolari e neurodegenerative.