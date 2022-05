Bruschette con avocado, asparagi e formaggio spalmabile

Bruschette con avocado, asparagi e formaggio

Pane, formaggio spalmabile, avocado e asparagi: 4 ingredienti per fare la magia e creare un piatto energico e sano, ideale per il pranzo. Alessandra&Matteo di Ricette Ghisa ci propongono dei toast/bruschette con formaggio spalmabile, avocado tagliato a fettine sottili e infine gli asparagi. Al gusto delicato dell'avocado si sposa benissimo quello più deciso degli asparagi: il tutto esaltato dalla cremosità del formaggio spalmabile con cui ricoprire il pane sia nella versione tostata che in quella bruschettata.

Vediamo insieme come preparare questo piatto gustoso.

