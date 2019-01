Bruscandoli nella dieta

I bruscandoli, come la maggior parte delle verdure, si prestano a tutti i regimi alimentari delle persone sane.

Poveri di zuccheri ed energia, non hanno controindicazioni per il sovrappeso, il diabete mellito tipo 2 e l'ipertrigliceridemia. A porzioni normali, sono innocui anche per chi soffre di patologie gastriche. Le fibre alimentari in essi contenute svolgono numerose funzioni benefiche per l'organismo. Soprattutto quelle solubili – come l'inulina – correttamente associate all'acqua, possono:

Aumentare lo stimolo meccanico gastrico di sazietà

Modulare l'assorbimento nutrizionale – riducendo l'impennata glicemico insulinica e ostacolando l'assorbimento-riassorbimento del colesterolo e dei sali biliari

Prevenire o curare la stipsi / stitichezza.

Quest'ultimo aspetto, essenziale per la salute dell'intestino, partecipa a diminuire notevolmente le possibilità di cancerogenesi del colon, ma anche di molti altri disagi come: emorroidi, ragadi anali e prolasso anale, diverticolosi e diverticolite ecc. Va poi ricordato che le fibre solubili costituiscono un substrato nutrizionale per la flora batterica intestinale; mantenendo il trofismo del microbiota, il cui metabolismo libera fattori nutrizionali importanti per la mucosa, viene ulteriormente promossa la salute dell'intestino crasso.

Provitamine A, vitamina C, vitamina E, flavonoidi e tannini hanno un importante ruolo antiossidante. Oltre a contrastare l'azione dei radicali liberi – colpevoli dell'invecchiamento cellulare – questi elementi nutrizionali sono considerati utili nel trattamento di vari dismetabolismi – incluse le dislipidemie. La vitamina K invece, è un essenziale fattore antiemorragico. I folati sono necessari per la costituzione degli acidi nucleici, processo molto importante durante la gestazione.

La ricchezza d'acqua, potassio e magnesio contribuisce a migliorare l'equilibrio idro-salino dell'organismo – che diventa precario soprattutto all'aumentare della sudorazione, ad esempio in caso di sport intenso e prolungato – e supporta la cura farmacologica dell'ipertensione arteriosa primaria. Acqua e minerali sono due fattori nutrizionali spesso carenti anche in terza età. Il manganese invece, ha importanti funzioni di costituente metallo-enzimatico e di attivazione enzimatica. Il calcio e il fosforo, di cui l'organismo ha un fabbisogno piuttosto elevato, sono costituenti necessari per l'idrossiapatite ossea e svolgono anche numerose altre funzioni; tuttavia, i bruscandoli non possono essere considerati una fonte nutrizionale primaria di calcio.

I bruscandoli non hanno controindicazioni per: celiachia, intolleranza al lattosio, intolleranza all'istamina, fenilchetonuria e iperuricemia. In caso di gravidanza, a prescindere dai gusti e dal valore gastronomico, è sconsigliabile mangiare i bruscandoli crudi. Il potenziale contenuto di ossalati impone ai soggetti con tendenza alla calcolosi renale – in particolare, la litiasi renale con calcoli di ossalato di calcio – di non eccedere con la porzione e con la frequenza di consumo dei bruscandoli, e di mangiarli esclusivamente cotti.

È consigliabile evitare i bruscandoli colti all'interno dei terreni coltivati – ad esempio a frutteto – o a bordo strada, per la potenziale ritenzione di pesticidi e sostanze inquinanti.

Risulta privo di limitazioni nella dieta vegetariana e vegana – anche crudista – lo stesso dicasi per filosofie e/o religioni di tutti i tipi. La porzione media di bruscandoli è di 100-200 g (circa 15-35 kcal).