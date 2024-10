L'orologio biologico che controlla diverse funzioni vitali, tra cui il metabolismo , infatti, è il principale responsabile delle conseguenze negative del consumo di carboidrati di notte, quando il metabolismo non lavora in maniera ottimale.

Quando è meglio mangiare il croissant?

Soprattutto se si segue un regime alimentare volto al controllo del peso, gli esperti in nutrizione consigliano di consumare alimenti come brioche o ad alto contenuto di carboidrati, sempre in porzioni ridotte ma a colazione, piuttosto che a cena, per migliorare i risultati cardio-metabolici rispetto all'assunzione notturna.