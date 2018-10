Brasato di manzo nella dieta

Il brasato di manzo è un alimento che si presta alla maggior parte dei regimi alimentari per le persone sane, ma non in maniera frequente e in porzioni elevate. È di consistenza piuttosto tenera, il che indica una perfetta gelatinizzazione del tessuto connettivo. D'altro canto, per l'abbondanza di proteine e per la cottura molto prolungata – che ne compromette la struttura fisica peggiorandone la digestione – quantità importanti di brasato di manzo sono da evitare – soprattutto nel pasto serale – in caso di complicazioni o patologie come: dispepsia, malattia da reflusso gastroesofageo, ernia iatale, gastrite e ulcera gastrica.

Apportando una quantità medio-elevata di calorie, fornite principalmente dai lipidi, il brasato di manzo è sconsigliato nella dieta dimagrante contro il sovrappeso e soprattutto l'obesità – che invece dovrebbe essere ipocalorica e normolipidica.

Ricco di proteine ad alto valore biologico, è invece molto utile nella dieta di chi si trova in condizione di aumentato fabbisogno di tutti gli amminoacidi essenziali; ad esempio: gravidanza e allattamento, accrescimento, pratica sportiva oltremodo intensa e/o prolungata, terza età – per disordine alimentare e tendenza al malassorbimento geriatrico – malassorbimento patologico, recupero dalla malnutrizione specifica o generalizzata, defedamento ecc.

Per il contenuto medio di colesterolo e grassi saturi, andrebbe consumato con riguardo nella dieta contro l'ipercolesterolemia – condizione che si avvantaggia invece dell'aumento di acidi grassi insaturi del gruppo omega 3, omega 6 e omega 9. È un alimento neutrale per i regimi alimentari rivolti ai soggetti affetti da iperglicemia o diabete mellito tipo 2, ipertrigliceridemia e ipertensione, a patto che tali condizioni non si associno a sovrappeso grave – nel quale, come abbiamo detto, la ricetta non è adeguata.

Il brasato di manzo è uno dei prodotti da evitare, o da consumare con estrema moderazione, in caso di iperuricemia – soprattutto con tendenza agli attacchi gottosi – e calcolosi o litiasi renale da cristalli di acido urico. Va tolto completamente dalla dieta per la fenilchetonuria. È controindicato per l'intolleranza grave al lattosio sono in presenza di burro. Se privo di farina di frumento, non è dannoso per il celiaco; dovrebbe essere innocuo anche per l'intolleranza all'istamina.

Il brasato di manzo è una fonte apprezzabile di ferro biodisponibile e partecipa alla copertura del fabbisogno metabolico, superiore nelle donne fertili, gravide, nei maratoneti e nei vegetariani – soprattutto nei vegani che, ovviamente, non mangerebbero mai questo alimento. Nota: la carenza di ferro può determinare anemia sideropenica. Il brasato di manzo contribuisce al soddisfacimento del fabbisogno di fosforo, un minerale molto abbondante nell'organismo – in particolare nelle ossa sotto forma di idrossiapatite, nei fosfolipidi delle membrane cellulari e nel tessuto nervoso ecc. Il contenuto di zinco – indispensabile per la produzione ormonale ed enzimatica antiossidante – è apprezzabile ma non particolarmente elevato.

Il brasato di manzo è ricchissimo di vitamine del gruppo B, tutti fattori coenzimatici di grande importanza nei processi cellulari. Può quindi essere considerato un eccellente supporto al funzionamento dei vari tessuti corporei. Il retinolo (vit A propriamente detta) è invece necessaria al mantenimento della funzione visiva, riproduttiva e al differenziamento cellulare; i retinolo equivalenti invece – ad esempio i carotenoidi, precursori vitaminici della precedente – hanno un effetto antiossidante.

Non viene ammesso nella dieta vegetariana e vegana. L'idoneità alle religioni musulmana ed ebraica può essere compromessa dal tipo di macellazione e dall'associazione della carne con altri ingredienti.

Previa cottura superiore alla norma, è concesso anche nella dieta in gravidanza. La porzione media di brasato di manzo è di circa 100-150 g (125-185 kcal).