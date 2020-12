Branzi: Proprietà Nutrizionali e Cucina

Il formaggio Branzi è ricavato da una o due mungiture di latte vaccino crudo, intero o parzialmente scremato (per affioramento), da mucche di razza Bruna Alpina. La coagulazione , presamica, avviene per immissione di caglio di vitello lasciato agire per 30-45' ad una temperatura di circa 34-36 °C; contiene anche colture batteriche di lattococchi, lattobacilli mesofili e termofili ed enterococchi. Si procede quindi con la rottura fine della cagliata e il riscaldamento a 43-46 °C per 25-30'. Lasciando il composto a riposo, i granuli decantano e possono essere estratti e depositati nelle forme di legno. Ultimano la lavorazione la pressatura e la salatura a secco (3 giorni) o in salamoia (10-15 giorni), prima della stagionatura (da 1 a 12 mesi).

Il profilo vitaminico è caratterizzato dall'abbondanza di riboflavina (vit B2) e retinolo equivalenti ( vitamina A e RAE). Non mancano altri fattori idrosolubili del gruppo B. Per quel che concerne i minerali invece, il Branzi mostra ottime concentrazioni di calcio, fosforo e sodio.

Dieta

Formaggio Branzi nella dieta

Il Branzi è un alimento ipercalorico e iperlipidico, ragion per cui non si presta alla dieta dimagrante. Quello stagionato, se grattugiato nei primi piatti, è concesso in porzioni di 5-10 g per volta.

La prevalenza degli acidi grassi saturi e l'abbondanza di colesterolo fanno del Branzi un prodotto sconsigliato in caso di ipercolesterolemia.

Grazie all'elevato valore biologico delle proteine, il Branzi può essere considerato un'ottima sorgente di amminoacidi essenziali. È indicato in tutte le situazioni in cui la dieta tende ad essere povera degli specifici nutrienti. Questa funzione viene tuttavia limitata dalle altre caratteristiche nutrizionali, che richiedono di utilizzare porzioni non più che moderate.

La concentrazione di lattosio, seppur non troppo abbondante, è comunque rilevante nel tipo a pasta semi molle (1 mese di stagionatura), che ne fa un prodotto inadeguato alla dieta per l'intolleranza specifica. Per contro, aumentando la stagionatura, incrementa il livello di istamina. Ecco che il Branzi diventa un alimento non idoneo alla dieta contro questo tipo di intolleranza alimentare. È invece pertinente al regime alimentare contro la celiachia e l'iperuricemia.

Le vitamine del gruppo B svolgono principalmente la mansione di coenzimi (nelle cellule), mentre la vitamina A si rende necessaria per mantenere integra la funzione visiva.

Vista la notevole concentrazione di sodio, il formaggio Branzi dev'essere evitato o limitato sensibilmente nella dieta contro l'ipertensione arteriosa sodio sensibile.

L'abbondanza di calcio e fosforo è una proprietà ideale per chi deve supportare il metabolismo osseo, ad esempio durante la crescita, in gravidanza (nella quale il Branzi, per ragioni igieniche, dev'essere cotto) e in terza età.

Non è ammesso nella dieta vegetariana (per l'utilizzo di caglio animale) e vegana. Non ha controindicazioni per le religioni musulmana ed ebraica. E' invece da escludere nell'induismo e nel buddismo.

La porzione media di formaggio Branzi è di circa 80 g.