Bonus nutrizionista 2024: c'è davvero? A chi è destinato?

Tuttavia, va precisato, che ad oggi non esiste alcun bonus nutrizionista erogabile in funzione delle relative fasce di reddito, ma le spese sostenute dal nutrizionista (regolarmente fatturate e dimostrabili) possono essere inserite nel 730 e detraibili.

Le spese del nutrizionista sono detraibili?

Le spese sostenute per il nutrizionista possono essere inserite nel modello 730 per beneficiare di una detrazione IRPEF.

I costi effettuati per accedere alle prestazioni dei biologi nutrizionisti rientrano infatti tra le spese sanitarie per le quali è previsto uno sconto dall'imposta del 19 per cento.

Come riportato dall'Agenzia delle Entrate, si può accedere accede al beneficio senza prescrizione medica nel caso di prestazioni rese da:

psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche;

per finalità terapeutiche; biologi , inclusi i biologi nutrizionisti;

, inclusi i biologi nutrizionisti; fisioterapisti

dietisti

le figure professionali elencate nel decreto del Ministero della sanità 29 marzo 2001.

E' possibile beneficiare della detrazione se le spese mediche complessive sono superiori alla franchigia di 129,11 euro.