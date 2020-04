Curiosità A livello internazionale, la legislazione dei biscotti al cacao e (ancor più) di quelli cioccolato è più cavillosa di quanto si possa immaginare.

Le indicazioni dei vari paesi possono differenziarsi e richiedere caratteristiche specifiche; ad esempio, la percentuale totale del cioccolato rispetto al biscotto, la quantità di burro di cacao nel cioccolato ecc.

Non tutti sanno che in Inghilterra e dintorni queste caratteristiche sono determinanti per calcolare la tassazione applicabile come Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Infatti, nel Regno Unito vige la regola che i “cibi di lusso” come i dolciumi risultano “imponibili”, mentre i prodotti alimentari di base sono esenti.

E' curioso apprendere che la giurisprudenza e il susseguirsi delle sentenze hanno definito che i biscotti ricoperti di cioccolato, come i Chocolate Digestive o il Kit-Kat, sono soggetti ad IVA, mentre i Chocolate-Chip Cookie o i Jaffa Cake non lo sono.