Cancro e bicarbonato di sodio

PH del sangue, dieta alcalina e cancro

Non tutti sanno che il pH del sangue non può subire oscillazioni troppo brusche e che, per rimanere in salute, la regolazione acido-base dovrebbe mantenerlo a valori compresi tra 7,35 e 7,45. L'equilibrio del pH ematico all'interno di questo piccolo intervallo è garantito da vari sistemi di regolazione fisiologica, attivi soprattutto a livello respiratorio, ematico ed urinario.

Recentemente alcuni approfondimenti hanno ipotizzato che l'abbassamento cronico del pH sistemico possa incidere negativamente sullo stato di salute, predisponendo a problemi come osteoporosi, ridotta efficienza fisica ed invecchiamento precoce. Sia chiaro, però, che nella maggior parte dei casi non è l'organismo umano ad essere difettoso nel regolare il pH ematico; piuttosto, è lo stile di vita dell'uomo moderno che ne compromette la funzionalità. In particolare, l'abbassamento (acidificazione) del pH ematico è promosso da alcuni fattori, tra i quali: dieta acida (troppe proteine, insufficienza di magnesio, potassio e calcio, eccesso di alcol, eccesso di nervini, idratazione scarsa o insufficiente - vedi PRAL), tabagismo, eccesso di sodio ecc. Gli effetti negativi di una tale condizione potrebbero essere: eccessiva escrezione del calcio urinario e compromissione di varie funzioni corporee fino all'aumento del rischio di insorgenza di cancro. Tali ipotesi appaiono tutto sommato fondate, purché si consideri che l'impatto di simili abitudini alimentari sul pH ematico non sia (o perlomeno non sia l'unico) fattore responsabile; infatti, una dieta "acida" è anche povera di frutta e verdura fresca e ricca di proteine e grassi animali, oltre ad eccedere con calorie, sale, alcol e zuccheri; è risaputo come simili abitudini alimentari, aldilà dell'impatto sul pH ematico, possano favorire * l'insorgenza di molte malattie, incluse alcune forme di cancro.

Non a caso il bicarbonato di sodio è un ingrediente comune a diverse terapie antitumorali alternative (altamente discusse e controverse perché prive di efficacia scientificamente validata ), dove però è spesso inserito all'interno di formulazioni più complesse, comprendenti cocktail di diverse sostanze; ad esempio, vitamina C ad alte dosi, selenio, quercitina ed altri antiossidanti, acido citrico, THC (cannabinoide), curcumina, amigdalina, melatonina....

*Nota: le neoplasie hanno un'eziologia complessa, tipicamente multifattoriale, cioè possono essere causate o favorite da una moltitudine di fattori diversi (es. raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, assunzione di tabacco, alcool, carcinogeni e progcarcinogeni alimentari, determinati virus o batteri ecc.), che possono interagire tra loro e che comunque, per causare il cancro, devono sconfiggere i meccanismi difensivi dell'organismo .

E' quindi irrazionale ricondurre le cause del cancro ad un unico fattore, specie se questo non è accettato come carcinogeno dalla comunità scientifica internazionale (come nel caso della tendenza all'acidità cronica del pH ematico).