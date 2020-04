La composizione dei bianchetti è, di solito, prevalentemente a base di pesce azzurro , come alici e sardine ; meno frequentemente, anche se ciò dipende molto dalla zona in oggetto, sono comprese specie diverse, come lattarini , paganelli e cicerelli (più abbondanti nell'alto Mar Adriatico, soprattutto in corrispondenza delle valli e delle lagune). “Bianchetto” è spesso utilizzato come sinonimo di “ rossetto ”; in verità, quest'ultimo è propriamente costituito dalla specie Aphia minuta e assume una colorazione tendente al rosa. Per ragioni di sostenibilità, la pesca dei bianchetti è (fortunatamente) ad oggi severamente vietata. I bianchetti si presentano di colore pallido , lattiginoso, e vi si distinguono a malapena i minuscoli puntini neri degli occhi . Vengono commercializzati in forma agglomerata, come fossero un unico alimento ; in realtà, nella porzione standard di bianchetti crudi (circa 100-150 g) sono presenti all'incirca cento o duecento esemplari.

“Bianchetto” NON è nemmeno sinonimo di “ lattarino ” (acquadella); questa creatura, che rimane molto piccola anche in forma adulta, diventa comunque 5-6 volte più grande dei bianchetti. Le specie ittiche che compongono i bianchetti hanno la caratteristica di trascorrere tutta la fase neonatale sul litorale costiero, dove rimangono organizzate in fittissimi branchi fino al termine dello sviluppo necessario a intraprendere il viaggio per il mare aperto.

Cucina

Come si utilizzano i bianchetti in cucina?

Quelle dei bianchetti sono ricette di altissimo pregio gastronomico, tant'è che in molti luoghi è ancora possibile reperirli negli esercizi commerciali, ad esempio nei mercati del pesce di tipo rurale (venditori ambulanti) o nei ristoranti, nonostante il divieto ministeriale entrato in vigore dall'anno 2006. Ovviamente, come per gli altri prodotti soggetti a divieto o restrizione della pesca (tipo datteri di mare), si raccomanda ai consumatori di evitarne il consumo scoraggiandone il bracconaggio.

In Italia i bianchetti si mangiano solo previo cottura; in Francia è diffuso anche il consumo a crudo, con aggiunta di olio e limone. Il metodo più diffuso è quello della frittura dei pesciolini ben separati tra di loro, opportunamente infarinati e tuffati nell'olio extravergine di oliva.

In alternativa si possono formare delle polpettine schiacciate aggiungendo uovo intero di gallina, prezzemolo ed eventualmente poca farina.

Esiste anche la frittata di bianchetti.

Meno diffusa è la variante dei bianchetti lessi.

In passato, i bianchetti venivano inseriti in un particolare fritto misto, composto solo da prodotti pregiati come: moleche di granchio, moleche di canocchia, piccole anguille di mare, gamberetti ecc.

A Nizza si produce una variante della salsa tipica chiamata “pissalat” (peis salat - pesce salato) con bianchetti fermentati in salamoia.