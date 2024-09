La legge del Parlamento sulla parola latte Il Parlamento europeo in sessione plenaria ha approvato un rafforzamento della tutela per le denominazioni lattiero-casearie. Le bevande vegetali, come quelle a base di soia, mandorla, avena, ecc, non si potranno chiamare "latte". Diversi nella composizione e nell'origine stessa della materia prima, le bevande veg e il latte di origine animale sono due prodotti che differiscono soprattutto dal punto di vista nutrizionale. Da tempo nell'Unione europea non è possibile usare la parola "latte" per definire alcune bevande vegetali, come per esempio, una su tutte, quelle di soia. Il voto dell'Europarlamento però va oltre, iin quanto non si limita a confermare le norme in vigore già dal 2017, che vietano l'uso improprio dei nomi tipici dei prodotti lattiero caseari come: burro, formaggio, yogurt o la stessa parola "latte". Con questo voto, il Parlamento ha deciso di vietare anche le evocazioni e le imitazioni: per esempio, l'uso di espressioni quali "bevanda tipo latte" o "succedaneo del latte". Così come il tofu non potrà più essere definito un "formaggio vegetale", o una bevanda di riso o di soia non potrà recare in etichetta diciture quali "succedaneo del latte". Si tratta di una tutela delle denominazioni lattiere simile a quella prevista per le Dop e le Igp. Per approfondire: Latte e Bevande Vegetali a Confronto Per approfondire: I formaggi senza glutine

La tutela della denominazione L'assemblea europea ha dunque deciso di ribadire l'opposizione all'uso del nome latte per prodotti a base di soia, mandorla, riso, avena e altri derivati di origine non animale. La tutela delle denominazioni lattiero-casearie in Europa nasce già nel 1987 ed è stata confermata con successivi regolamenti. Con diverse sentenze, inoltre, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha puntualmente confermato la tutela delle denominazioni lattiero-casearie. L'ultima, in ordine di tempo, è stata la nota Sentenza TofuTown, che ha stabilito che il divieto europeo di uso delle denominazioni lattiere vale anche se i prodotti a base vegetali sono accompagnati da indicazioni che ne specificano l'origine e cioè la natura vegetale del prodotto. Le eccezioni in Italia Per i prodotti vegetali esistono alcune eccezioni. Il divieto non si applica tuttavia alla "designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto". In particolare in Italia, l'eccezione riguarda i seguenti prodotti: latte di mandorla

burro di cacao

latte di cocco. Shutterstock