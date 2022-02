Quando si decide di perdere peso una delle azioni che può aiutare a raggiungere l'obiettivo è quella di bere molto, a patto però di scegliere bevande senza zucchero e idonee dal punto di vista nutrizionale. Queste le più adatte allo scopo e che dovrebbero quindi essere integrate nel regime alimentare di una persona che sta cercando di dimagrire.

Limonata L'acqua è la bevanda migliore per rimanere in forma e mantenersi idratati e l'aggiunta di limone la rende praticamente perfetta visto che svolgendo un leggero effetto diuretico e detossinante bastano poche gocce di questo frutto per stimolare il metabolismo e promuovere la minzione.

Tè verde Questa bevanda difficilmente manca nelle diete ipocaloriche perché i flavonoidi e altri antiossidanti che contiene aumentano la velocità metabolica e aiutano a ridurre il deposito di grasso e a regolare i livelli di insulina e zucchero nel sangue. Gli effetti del tè verde sul dimagrimento sono dimostrati anche da diversi studi che avrebbero confermato che bere 1-2 tazze di tè verde al giorno possa aiutare a bruciare 100 calorie.

Succo di pompelmo Diverse ricerche hanno dimostrato che bere un piccolo bicchiere di succo di pompelmo prima di ogni pasto aiuta a consumare circa il 20-25% di calorie in meno, migliora la resistenza all'insulina nel corpo, può proteggere dal rischio di diabete e mantiene il metabolismo funzionante a un ritmo elevato.

Kefir Questa bevanda a base di latte fermentato accelererebbe il metabolismo e la combustione dei grassi grazie alla concentrazione di proteine nel kefir che contribuendo all'aumento della crescita muscolare, richiedono più calorie da bruciare per supportare lo sviluppo e la manutenzione dei muscoli.

Latte scremato Il latte senza grassi, oltre ad avere molte meno calorie, fornisce alti livelli di calcio che possono aiutare ad accelerare la scomposizione del grasso riducendone l'assunzione complessiva fino al 2% rispetto al latte intero. Inoltre questa bevanda sopprime l'appetito scongiurando la voglia di cibo extra e spuntini.

Caffè Anche se un eccesso di caffè può causare alcuni problemi per la salute generale, al contempo diminuisce l'appetito e fornisce un'enorme spinta al metabolismo aumentando i tassi di brucia-grassi passivi.

Camomilla Alcuni elementi presenti nella camomilla possono stimolare il rilascio di succhi gastrici, che a loro volta accelerano la digestione e la velocità metabolica e migliorano l'assorbimento di sostanze nutritive. L'ideale è bere una tazza di camomilla prima di ogni pasto o di andare a dormire, così da permettere al corpo di bruciare calorie in modo più efficace.

Acqua, Limone e Cetriolo Aggiungere all'acqua questi due elementi rende la bevanda estremamente idratante, dissetante e depurativa. Per farlo basta mettere mezzo cetriolo tagliato a fette, un limone e qualche foglia di menta fresca in una caraffa di vetro piena di acqua fredda e lasciare riposare la miscela per almeno 12 ore prima di consumarla.

Acqua al Mango e Ananas La combinazione di principi attivi di questi frutti può aiutare a ridurre le infiammazioni, che possono aumentare lo stress e la deposizione di grasso, migliorando allo stesso tempo i processi digestivi. Affettare un ananas ed un mango, metterli in una brocca d'acqua insieme ad alcune foglie di menta e lasciare riposare il tutto 24 ore prima di bere.

Acqua zenzero e menta Questo mix può aiutare ad alleviare l'indigestione ed accelerare il metabolismo. Aggiungere due spicchi di limone, due di lime, 15 foglie di menta, mezzo cucchiaino di zenzero a fette ed un cetriolo affettato ad una brocca d'acqua e lasciare riposare la bevanda un paio d'ore prima di berla.

Miele ed acqua calda Anche se il miele è normalmente associato all'idea di calorie, questa bevanda consumata per prima cosa al mattino a stomaco vuoto può dare una grande spinta al metabolismo. Scaldare un bicchiere d'acqua appena sotto il punto di ebollizione e mescolarvi all'interno 1-2 cucchiaini di miele.

Té oolong Il tè oolong aumenta l'ossidazione dei grassi e riduce il deposito di grasso nel corpo grazie alle epigallocatechine che, lavorando in combinazione con la caffeina, forniscono un maggiore impulso di energia e possono aiutare il corpo a gestire in modo più efficiente l'assunzione di grassi. Questo insieme di effetti benefici può aiutare a migliorare la combustione dei grassi durante l'attività fisica e a bruciare calorie passive mentre si svolgono altre azioni durante la giornata.

Frullati proteici I frullati proteici sono noti per la loro capacità di ingrossare i muscoli, ma svolgendo questa funzione aiutano anche a perdere peso. Al corpo infatti serve più energia per mantenere le cellule muscolari rispetto a quelle di grasso e di conseguenza spostando l'equilibrio a più muscoli e meno grassi, l'organismo brucerà più calorie per soddisfare le maggiori richieste metaboliche.