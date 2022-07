Introduzione Nel bicchiere si nascondono insidie per la salute, sebbene non sia così evidente. Alcune bevande sono considerate decisamente dannose per la salute dell'organismo, come succhi di frutti ricchi di zuccheri, bevade gasate, creme al caffè e alcolici. I liquidi che assumiamo sono essenziali per sostenere le funzioni quotidiane del corpo, come l'eliminazione delle tossine, il mantenimento dell'equilibrio chimico e la riparazione dei tessuti. Se alcune bevande come ad esempio l'acqua e il tè non zuccherato, ma anche cetrifughe ed estratti di frutta e verdura, nutrono i processi del corpo e promuovono la salute a lungo termine, lo stesso non si può dire di alcune bevande che andrebbero decisamente limitate, se non eliminate del tutto.

Alcolici Gli alcolici sono spesso responsabili di malattie anche di grave entità a carattere epatico, come cirrosi e cancro. Ciò avviene perché l'alcol è una tossina che colpisce ogni tipo di cellula del corpo. Quando l'assunzione di alcol e limitata nel tempo e nelle quantità, l'organismo riesce a smaltirla. In caso contrario, l'uso a lungo termine, e l'abuso in termini quantitativi, può contribuire all'insorgenza di malattie cardiache, ictus, malattie del fegato, cancro e altre patologie croniche. Consumare modesti quantitativi di bevande alcoliche con regolarità, inoltre, favorisce il manifestarsi di disturbi cognitivi. Nella scelta tra il vino e i super alcolici sarà da preferire il primo, meno dannoso per l'organismo e il fegato. In linea generale gli esperti in nutrizione consigliano di non superare i due drink a settimana.







Bevande gasate e zuccherate Bibita gasate e zuccherate, allo stesso modo, sono dannose per l'organismo. Basti pensare quanto nella società americana, il consumo massiccio di bevande alla soda rappresenti la principale fonte di zuccheri aggiunti nella dieta, con conseguenze sulla salute come malattie cardiache, cancro, disturbi metabolici, diabete di tipo 2 e obesità. Anche le bavande gasate zero zuccheri, e quindi dietetiche, sono in realtà dannose: i dolcificanti artificiali tra gli ingredienti principali di queste bibite possono causare problemi gastrointestinali come gonfiore, gas e diarrea, se bevute in grandi quantità e quotidianamente.