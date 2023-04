Bevande antinfiammatorie veloci da preparare

Ecco quindi alcune bevande dalle proprietà antinfiammatorie , facili e veloci, che si possono preparare in casa in poche mosse.

L' alimentazione gioca un ruolo molto importante per la cura e la gestione delle infiammazioni croniche. Per questo, oltre a ciò che si mette nel piatto, è bene prestare attenzione anche a quello che si beve ogni giorno.

Questa bevanda rinfrescante offre benefici antinfiammatori grazie ai semi di chia e al succo di ciliegia. I semi di chia contengono infatti grassi omega-3 , noti antinfiammatori; mentre il succo di ciliegia è ricco di potenti antiossidanti che, secondo uno studio del 2017 pubblicato sull'‌American Journal of Lifestyle Medicine‌, aiutano ad alleviare il dolore associato a condizioni artritiche come la gotta .

Grazie ai suoi ingredienti, questo tè freddo rinfrescante ha il doppio del potere antinfiammatorio rispetto al tè classico. I melograni , infatti, sono ricchi di polifenoli , composti organici presenti nelle piante riconosciuti come in grado di migliorare la salute del cuore e altre condizioni infiammatorie.

Frappé ghiacciato al cioccolato fondente

100 grammi di caffè freddo

100 ml di latte di cocco non zuccherato

30 grammi di cioccolato extra fondente (almeno all'85%)

Un cucchiaino di puro estratto di vaniglia

Una tazza di ghiaccio

Scaglie di cocco

Unire il caffè, il latte di cocco non zuccherato, il cioccolato fondente e l'estratto di vaniglia puro in un frullatore.

Frullare fino a quando il composto non risulta omogeneo e senza grumi.

Versare la bevanda in un bicchiere alto e aggiungere come guarnizione le scaglie di cocco.

Il caffè e il cioccolato fondente sono noti per i loro poteri antinfiammatori. Nello specifico, uno studio del novembre 2015 pubblicato sull'‌European Journal of Clinical Nutrition‌ ha osservato che le persone che bevevano almeno 1,5 tazze di caffè al giorno avevano il 54% in meno di probabilità di sviluppare il diabete di tipo 2 rispetto a chi non lo faceva. Secondo i ricercatori, la ragione potrebbe essere proprio l'effetto antinfiammatorio del caffè.

Inoltre, questo frappé con soli 6 grammi di zucchero per porzione non rischia di aumentare eccessivamente i livelli di zuccheri nel sangue.