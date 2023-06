Betacarotene: proprietà e in quali cibi è presente

Introduzione Con l'arrivo della bella stagione, si sente parlare spesso di betacarotene e delle sue proprietà benefiche nei confronti della pelle e dell'abbronzatura. In effetti, si tratta di una sostanza molto preziosa, a più livelli, che può avere una particolare utilità per chi ama prendere il sole e desidera abbronzarsi. Si trova in molti cibi tipici dell'estate, per cui assicurarsene una buona scorta non è difficile.

Che cos’è il betacarotene Il betacarotene appartiene al gruppo dei carotenoidi, ossia dei pigmenti vegetali che sono precursori della vitamina A. Ciò significa che una volta introdotto nell'organismo e arrivato nel piccolo intestino viene trasformato dal corpo in vitamina A, una sostanza preziosa per la salute perché contribuisce a molte funzioni essenziali. Il corpo è in grado di immagazzinare il betacarotene introdotto con la dieta, a livello del fegato, organo che poi lo rilascia gradualmente in relazione alle necessità contingenti. Come tutti i carotenoidi, anche il betacarotene è liposolubile, cioè si scioglie nei solventi grassi, ed è sensibile alla luce e alle alte temperature.

Il betacarotene favorisce l’abbronzatura? In vista dell'estate, si consiglia spesso di prendere integratori a base di betacarotene. La ragione? Questa sostanza è in grado di accelerare la produzione di melanina nel corpo umano e di conseguenza favorisce l'abbronzatura. La melanina, infatti, è il pigmento realizzato da speciali cellule protettive della pelle, chiamate melanociti, responsabile della coloritura della pelle. In realtà, si tratta di un meccanismo di difesa che la pelle innesca quando è esposta ai raggi solari. In pratica, per proteggersi dal sole, i melanociti avviano la produzione di melanina, una sostanza che appunto colora l'epidermide, creando un filtro naturale all'aggressività dei raggi solari: i raggi vengono in parte riflessi e in parte assorbiti e bloccati dal pigmento stesso. In aggiunta alla produzione di melanina (melanogenesi) si attiva anche un altro processo di difesa cutanea: un rapido ispessimento dello strato corneo (lo strato più esterno) della pelle. Ebbene, il betacarotene sembrerebbe aumentare l'enzima tirosinasi, necessario per la produzione della melanina, per cui favorisce la sintesi di melanina e dunque l'abbronzatura. Fra l'altro, il betacarotene può accumularsi nella pelle, contribuendo a donare alla pelle un colore più dorato.