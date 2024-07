Bere uno shot di zenzero alla mattina migliora l'energia?

A cosa serve berli ogni mattina?

Stabilizzano la glicemia

Aumentano il livello di energia

Migliorano l'umore

Rafforzano il sistema immunitario

Lo zenzero è una pianta erbacea di origine orientale. Usato da secoli nella medicina cinese ma anche in quella ayurvedica, sembra che introdurne un po' nell'organismo ogni mattina a stomaco vuoto faccia bene sotto diversi punti di vista.

Per prima cosa, come dimostrato da un recente studio, aiuta a stabilizzare, e abbassare se elevati, il livello di zuccheri nel sangue perché favorisce l'assorbimento del glucosio nelle cellule muscolari. Per questo, l'uso dello zenzero è studiato anche all'interno di diversi approcci terapeutici per la cura del diabete di tipo 2.

Mantenere stabili i livelli di zuccheri nel sangue porta anche a sentirsi più energici, meno stanchi e con un umore più positivo.

Tra le proprietà dello zenzero c'è quella di avere un potere antiossidante e antinfiammatorio, caratteristica che lo rende un toccasana per la salute del sistema immunitario, che dalla sua assunzione risulta rinforzato. Oltre a contrastare tosse e mal di gola, combatte il raffreddore stimolando l'afflusso di sangue alle mucose e liberando velocemente il naso tappato.

Anche se lo zenzero assunto in modo costante ogni mattina inizia ad agire subito sull'organismo, perché gli effetti a livello di energia siano visibili è necessario pazientare almeno qualche settimana e affiancare gli shot di zenzero giornalieri a una dieta sana ed equilibrata e con uno stile di vita positivo nel suo complesso.