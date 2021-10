Cosa succede a bere succhi tutti i giorni

Il succo di frutta può offrire alcuni benefici per la salute, tra cui l'apporto di una. Succhi come il succo d'arancia e il succo di mela offrono vitamina C , che aiuta con l' assorbimento del ferro , la riduzione dell' infiammazione e il rafforzamento dell'immunità. Alcuni succhi sono anche, che aiutano con il flusso sanguigno e la densità minerale ossea . Questi nutrienti , tuttavia, non sono esclusivi del succo di frutta, il che significa che possono essere ottenuti, insieme ad altri benefici come la fibra, dal consumo di frutta intera e di altri alimenti.