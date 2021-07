Bere Caffè a Stomaco Vuoto: Fa Male?

Il digiuno intermittente (IF), in cui si limita il periodo di tempo durante il quale si assume cibo, è associato a una serie di benefici per la salute, dalla perdita di peso all'abbassamento della pressione sanguigna. Le bevande a zero calorie come il caffè nero sono previste dal regime alimentare in questione anche durante le ore in assenza di cibo. Assumenre caffè a stomaco vuoto, in questo caso, è una scelta soggettiva basata sulle reazioni delle singole persone. Se non si manifesta nessun sintomo quando si prende il caffè a digiuno, allora non c'è nulla di cui preoccuparsi, se invece si avvertono fastidio allo stomaco, tremori o nervosismo, allora è meglio preferire un caffè decaffeinato, d'orzo o un tè verde.