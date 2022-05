Benessere a Tavola

Benessere è un sostantivo che proviene da "ben essere", ovvero stare bene; sentirsi in armonia con il proprio corpo e con la mente.

Dall'alba dei tempi l'uomo è impegnato in una continua ricerca di benessere, perché strettamente correlato alla salute e alla qualità della vita.

Oggi sappiamo che i migliori risultati (in termini di benessere) si possono ottenere agendo su tutti gli aspetti che riguardano lo stile di vita; dieta e attività fisica prima di tutto, ma anche stabilità emotiva ed equilibrio psicologico.

Per dirlo in una parola, stiamo parlando di un approccio "olistico" allo Star Bene.

Se volessimo dare un ordine di priorità agli interventi necessari per ottimizzare lo stile di vita, probabilmente il primo elemento su cui agire sarebbe la dieta.

È quindi nella speranza di offrire un valido contributo che, di seguito, vi presenteremo un menù settimanale che vuole interpretare uno "stile di vita sano", compatibile sia con il principio di equilibrio nutrizionale, sia con la gestione ordinaria della "quotidianità".

Scegliendo i giusti cibi e le ricette più adeguate, infatti, diventa possibile unire il piacere della buona cucina - con un tocco di originalità - al rispetto della stagionalità e dei fabbisogni nutrizionali.

Vi proponiamo una settimana creata per rispondere alle esigenze di ogni individuo, e che racchiude l'essenza del benessere olistico, senza trascurare le esigenze sportive, le abitudini, il gusto e la variabilità nelle scelte alimentari.

Sul piano compositivo, questa proposta alimentare risponde a tutti i requisiti menzionati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per una "Healthy Diet".

È facilmente gestibile in termini calorici, abbonda in acqua, fibre, grassi buoni, vitamine e sali minerali. Proteine, grassi totali e carboidrati - complessi e semplici- sono ben bilanciati. I grassi meno salutari, il sale e gli zuccheri aggiunti, e qualsiasi elemento non auspicabile in una dieta sana ed equilibrata, invece, sono ridotti al minimo o addirittura assenti.

Mente e corpo sono indissolubilmente legati da un rapporto simbiotico e complementare. Com'è deducibile, il giusto funzionamento del "tutto" non può assolutamente prescindere dal concetto di dieta sana, equilibrata e gustosa.