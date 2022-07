Benefici della riduzione del consumo di carne

Limitare il consumo di carne ha molteplici benefici -come dimostrato dalla scienza -tra cui la perdita di peso e una migliore salute dell'intestino. La riduzione della carne è stata infatti collegata a un miglioramento della salute generale e a una riduzione del rischio di alcune malattie. Tuttavia, questi benefici sembrano essere strettamente correlati al tipo di alimentazione, dunque anche ad altri cibi che compongono il regime alimentare, e dai tipi di carne consumata.

Tuttavia, escludere la carne ma consumare cibi altamente trasformati o ricchi di zuccheri aggiunti, carboidrati raffinati o sale non avrà gli stessi vantaggi, anche se gli alimenti trasformati sono di origine vegetale. Ridurre drasticamente il consumo di carne, tuttavia, potrebbe causeare carenze di: vitamina B12, zinco, calcio, ferro e acidi grassi omega-3, tra gli altri nutrienti.

Regimi alimentari con quantità assenti o limitate di carne vengono associati a benefici per la salute. Le diete vegetariane, che escludono la carne, e le diete vegane , che escludono tutti i prodotti di origine animale , sembrano in grado di ridurre il rischio di malattie cardiache e cancro, ma anche una migliore resistenza insulinica e a un minor rischio di diabete di tipo 2. I possibili benefici per la salute derivanti dalla limitazione della carne e dal consumo di più vegetali derivano sono da ricercare nel maggior consumo di alimenti vegetali che contengono antiossidanti, fibra e micronutrienti benefici . Inoltre, coloro che seguono diete a base vegetale tendono a consumare meno calorie e meno grassi.

Benefici per il cuore

Uno degli aspetti più studiati delle diete a base vegetale è il loro effetto sulla salute del cuore. Vi è una acclarata correlazione tra l'assunzione di grassi saturi, che si trovano principalmente nella carne e nei prodotti animali, e un aumentato rischio di malattie cardiovascolari. In tal senso, andrebbero evitati o limitati nelle quantità e nella frequenza di consumo: tagli grassi di carne rossa bacon, salsiccia, hot dog, insaccati, molto ricchi di sodio, che può contribuire allo sviluppo della pressione alta. Le carni a basso contenuto di grassi saturi, da prediligere non più di due volta la settimana sono: pollame e i tagli di carne più magri di bovino e suino (come la lonza).

Inoltre, le maggiori riduzioni del rischio di malattie cardiache sono state osservate quando si sostituiscono fonti di grassi saturi con fonti di grassi polinsaturi, come pesce, semi oleosi come semi di lino e di girasole, e frutta secca. Le diete a base vegetale sono spesso ricche di fonti di grassi insaturi, come avocado e olio d'oliva, di fibre alimentari, un nutriente che può aiutare a ridurre i livelli elevati di colesterolo nel sangue. Di conseguenza, mangiare più a base vegetale mentre si riduce la carne ad alto contenuto di grassi saturi può giovare alla salute del cuore.