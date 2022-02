Banana milk: proprietà e benefici di questo latte vegetale

Secondo diversi sondaggi sarebbero oltre 12 milioni gli italiani a consumare abitualmente bevande a base vegetale alternative al latte di mucca. C'è chi lo fa perché allergico o intollerante al lattosio o alle proteine del latte, chi perché avverte difficoltà nella digestione del latte tradizionale e chi semplicemente non ne ama particolarmente il gusto o cerca qualcosa di nuovo per variare la propria colazione .

Differenze tra latte di mucca e latte di banana

Rispetto al latte di mucca e alle bevande vegetali sostitutive a base di noci, mandorle o soia, bere lo stesso quantitativo di banana milk significa ingerire un contenuto minore di proteine. Per questo motivo le persone che a colazione sono solite preferire cibi che apportino una elevata fonte proteica non dovrebbero consumarlo da solo ma sempre abbinato a yogurt o frutta secca.

Dal punto di vista energetico invece latte di mucca e banana sono piuttosto simili. Un bicchiere da 200 ml di quest'ultimo può arrivare a fornire anche più di 100 calorie quindi non è particolarmente indicato per persone che stanno seguendo un regime alimentare volto alla perdita di peso. Anche per tutte le altre, tuttavia, la raccomandazione è quella di non esagerare.

A livello nutrizionale, infine, apporta i principi nutritivi tipici della banana.

Proprietà benefiche della banana

La banana è un frutto largamente consumato in tutto il mondo e molto amato non solo per il gusto ma anche per la sua alta digeribilità e i molti effetti positivi che genera sull'organismo, dovuti principalmente all'alta quantità di potassio che contiene che lo rende un cibo in grado di diminuire la ritenzione idrica, alleviare la sensazione di gonfiore, consentire il recupero rapido delle energie e mantenere un equilibrio nervoso.

Altro elemento prezioso presente nella banana è il magnesio, che favorisce la contrazione e il rilassamento dei muscoli.

I benefici di questo frutto non si fermano qui visto che accelera il processo di lipolisi che fa bruciare i grassi, aiuta ad aumentare il buonumore e rilassare il corpo grazie all'azione del triptofano, un amminoacido che alzerebbe i livelli di serotonina e alla vitamina B9 o acido folico, che aiuterebbe la serotonina a raggiungere più velocemente il cervello. Il triptofano stimolerebbe anche la produzione di melatonina, che favorisce il rilassamento e aiuta a regolare il sonno.