Va poi fatta una precisazione: il baccalà alla vicentina non è a base di baccalà. In questi territori infatti, vengono identificati con lo stesso nome sia lo stoccafisso – "vero" ingrediente di questa preparazione, essiccato al vento – sia il baccalà – che ricordiamo essere sotto sale. Nonostante la differenza a dir poco sostanziale tra i due prodotti conservati, i quali si accomunano solamente per la materia prima grezza di partenza (merluzzo dell'atlantico o merluzzo comune), l'equivoco è in realtà piuttosto frequente. Come se non bastasse, molti non sanno che di stoccafisso ne esiste, in realtà, una gamma piuttosto ampia; quello consigliato per il baccalà alla vicentina è la varietà "ragno".

Il baccalà alla vicentina è una ricetta piuttosto calorica, ricca di grassi; ha anche un buon apporto proteico, vitaminico e minerale, ma non si può certo definire un alimento che si presta nell'alimentazione ordinaria, tantomeno in presenza di sovrappeso e / o complicazioni del metabolismo. Il suo ruolo nella dieta è pertanto marginale e non contribuisce in maniera rilevante a colmare i fabbisogni macro- e micro-nutrizionali della popolazione – nemmeno locale, dove se ne fa un consumo maggiore rispetto alle altre zone d'Italia.

Il baccalà alla vicentina non conserva appieno le caratteristiche nutrizionali del merluzzo. Questo, molto saziante, poco energetico e nutriente – ricco di grassi polinsaturi semi essenziali omega 3 (acido eicosapentaenoico EPA e docosaesaenoico DHA) – vitamina D (calciferolo), molte del gruppo B, ferro, fosforo e iodio, sarebbe invece perfetto nella dieta ordinaria ed anche nella terapia nutrizionale contro il sovrappeso e le patologie del ricambio.

La ricetta del baccalà alla vicentina è abbastanza complicata. Richiede parecchio tempo, necessario soprattutto alla reidratazione dello stoccafisso. La cottura si divide poi in due fasi, la prima delle quali dura circa sessanta minuti, mentre la seconda fino a cinque ore. Se consideriamo che un buon stoccafisso non si trova certo dietro l'angolo, è quindi deducibile che la pianificazione della ricetta richieda quasi una settimana di anticipo.