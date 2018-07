Baby kiwi nella dieta

I frutti di baby kiwi, come la maggior parte degli alimenti facenti parte di questa categoria, si prestano alla maggior parte dei regimi alimentari. Essendo mediamente zuccherini ed energetici, hanno poche controindicazioni anche in caso di sovrappeso, diabete mellito tipo 2 e ipertrigliceridemia. Ovviamente, in tal caso – soprattutto nei quadri clinici più gravi – è consigliabile ridurne la porzione media e la frequenza di consumo tanto da poter rispettare le indicazioni per la terapia alimentare adeguata.

Le fibre alimentari dei mini kiwi svolgono numerose funzioni benefiche per l'organismo. Anzitutto, correttamente associate all'acqua – di cui questi frutti sono ricchi – le fibre possono:

aumentare lo stimolo meccanico di sazietà – anche se il fruttosio è un glucide che innesca debolmente il feedback ormonale di sazietà

modulare l'assorbimento nutrizionale – riducendo l'impennata glicemico insulinica e ostacolando l'assorbimento-riassorbimento del colesterolo e dei sali biliari

prevenire o curare la stipsi / stitichezza. Nota: al kiwi si attribuiscono spiccate funzioni lassative, anche parzialmente indipendenti dal contenuto di fibra alimentare.

Quest'ultimo aspetto contribuisce a diminuire le possibilità di cancerogenesi all'intestino crasso e di molti altri disagi come le emorroidi, le ragadi anali e il prolasso anale, la diverticolosi e la diverticolite ecc. Nota: in passato si riteneva che i residui solidi, non masticabili, potessero innescare l'infiammazione dei diverticoli intestinali; il kiwi, nella fattispecie, contiene molti piccoli semi. Tuttavia le ultime ricerche suggeriscono che le maggiori cause di diverticolite sono di altro genere; tra le varie, ad esempio, una dieta povera di fibre alimentari e la stipsi.

Va poi ricordato che le fibre solubili costituiscono un substrato nutrizionale per la flora batterica intestinale; mantenendo il trofismo del microbiota, il cui metabolismo libera fattori nutrizionali importanti per la mucosa, si favorisce ulteriormente la salute del colon retto.

La vitamina C e i polifenoli hanno un importante ruolo antiossidante. Oltre a contrastare l'azione dei radicali liberi – colpevoli dell'invecchiamento cellulare – questi elementi nutrizionali sono considerati utili nel trattamento di varie patologie metaboliche.

La ricchezza d'acqua e di potassio contribuisce a migliorare l'equilibrio idro-salino, precario soprattutto con l'aumento della sudorazione, e supporta inoltre la terapia dell'ipertensione arteriosa primaria. Acqua e minerali sono due fattori nutrizionali spesso carenti anche negli anziani.

Il baby kiwi è da evitare, logicamente, in caso di allergia alimentare; questa si può manifestare in vari modi ma la forma più diffusa implica semplicemente una reazione cutanea localizzata – molte volte, i soggetti ipersensibili non ne sono nemmeno consapevoli.

Non si identificano controindicazioni per le condizioni di: celiachia, intolleranza al lattosio, intolleranza all'istamina e fenilchetonuria; è invece consigliato non esagerare, rispettando frequenza di consumo e porzioni normali, in caso di iperuricemia o gotta – come abbiamo già detto, è risaputo che troppo fruttosio nella dieta può aggravare la ritenzione di acido urico.

I baby kiwi non hanno alcuna limitazione nella dieta vegetariana, vegana e crudista; lo stesso dicasi per filosofie e/o religioni di tutti i tipi.

La porzione media di baby kiwi è di 100-200 g (circa 40-80 kcal).