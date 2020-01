Descrizione Avocado: breve descrizione L'avocado è un frutto di notevoli dimensioni; raggiunge i 20 cm di lunghezza per 1 kg di peso; la mole e la forma somigliano vagamente a quelle di una melanzana anche se, a seconda della varietà, il colore dell'epicarpo (buccia) può tendere al verdone e risultare abbastanza rugosa. Il mesocarpo (polpa) dell'avocado è chiaro, giallognolo, a volte con intense sfumature verdi. Il seme invece, unico, di grosse dimensioni e consistenza legnosa, è bruno, pesante e con un tipico profilo "a goccia". Il frutto non è molto dolce ed è privo della croccantezza che caratterizza, ad esempio una mela; la polpa dell'avocado si presenta liscia e cremosa, per l'abbondante presenza di grassi. La consistenza burrosa si accompagna ad un leggero sapore di noce.

Botanica Avocado: cenni di botanica La pianta di avocado è un albero centro americano della Famiglia botanica Lauraceae, Genere Persea e specie americana (Mill.). Le piante di avocado possono vivere fino a 200 anni; sono alte 10 m o più, hanno chiome costituite da numerosissime foglie larghe e di color verde scuro, mentre il tronco è rivestito da una corteccia chiara tendente al giallo-beige. I frutti nascono da piccoli fiori gialli e la produttività media corrisponde a circa 400 avocado l'anno per pianta. Esistono più di cento varietà di avocado ma la più diffusa è senz'altro la Hass (circa l'80% del consumo mondiale), un albero innestato. L'avocado è nativo dell'America centrale, del Messico e della regione Andina. Oggi, i maggiori produttori sono: le nazioni di origine (soprattutto il Messico, con più di 1.000.000 di tonnellate annue), alcuni paesi dell'America del sud e l'Indonesia. È quindi deducibile che la coltivazione dell'avocado necessiti di un clima sub-tropicale e assolutamente NON rigido.