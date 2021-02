Assuefazione da caffeina: cos’è e come combatterla

Bere caffè appena svegli aiuta molte persone a fare un pieno di energia in vista della giornata lavorativa, ma dopo diversi anni di assunzione può capitare che la caffeina faccia meno effetto, e che per caricarsi non basti più solo una tazzina, ma sia necessario berne diverse.

Perché la caffeina fa sentire più svegli Bere caffè aumenta la sensazione di sentirsi più svegli e migliora l'umore e le prestazioni mentali. Questo succede perché la caffeina è uno stimolante che agisce come antagonista del recettore dell'adenosina, una sostanza che promuove la sonnolenza. Secondo uno studio del 2012, la caffeina può bloccare fino al 50% di questi recettori quando viene ripetutamente consumata durante la giornata, anche se non bisogna abusarne, onde evitare di ottenere l'effetto contrario. Sembra infatti funzioni meglio quando la si assume in modo intermittente, piuttosto che religiosamente ogni mattina.

Assumere troppa caffeina può rendere immuni Il consumo quotidiano di caffeina rende questa sostanza meno efficace perché il corpo sviluppa una tolleranza ad essa. Quindi, paradossalmente, più caffè o bevande contenenti caffeina si bevono, meno sarà evidente l'effetto, perché il cervello compensa la sua alta presenza schierando più recettori dell'adenosina per combatterla. Inoltre, non tutte le persone rispondono allo stesso modo alle sostanze. La tolleranza, infatti, è in parte influenzata dalla genetica e a parità di consumo le reazioni possono essere diverse. Inoltre, anche da un punto di vista puramente medico, anche se ci si rende conto che l'effetto del caffè sul proprio organismo non sia più quello di una volta, è bene non esagerare con le quantità. Secondo le linee guide dell'Efsa, Autorità europea per la sicurezza alimentare, la dose giornaliera che non si dovrebbe superare è 400 milligrammi, circa 4 tazzine. Abusare di caffeina espone al rischio di: mal di testa,

insonnia,

nervosismo,

irritabilità,

minzione frequente o incapacità di controllare la minzione,

battito cardiaco accelerato,

tremori muscolari.