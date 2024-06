Asparagi: fanno bene? Hanno controindicazioni?

Gli asparagi sono alimenti di origine vegetale appartenenti al gruppo degli ortaggi o delle verdure. Si tratta, più precisamente, di germogli (turioni) di colore verde o bianco (a seconda che vengano coltivati in presenza o assenza di luce), che necessitano una coltura abbastanza complicata. In linea generale, possiamo reputare gli asparagi come "alimenti benefici", poiché hanno un apprezzabile contenuto nutrizionale - che vedremo meglio nei prossimi paragrafi - e sono pressoché esenti da controindicazioni per il soggetto sano; ergo: contrariamente ad alcune "voci di corridoio", gli asparagi non fanno male ai reni. Shutterstock

Perché gli asparagi fanno puzzare la pipì? Per la significativa concentrazione di acido aspartico e gruppi solfurei, gli asparagi conferiscono fin da subito un odore piuttosto intenso alle urine. Questa caratteristica non risulta totalmente univoca ed è stata oggetto di alcuni approfondimenti scientifici. Pare che la discrepanza tra l'odore delle urine nei vari soggetti non sia dovuta alla presenza o meno di certi cataboliti, bensì alla capacità di percepirli all'olfatto; a tal proposito, alcuni ricercatori hanno rilevato la presenza di una fetta di popolazione, corrispondente al 40% del totale, che non è in grado di avvertire il tipico odore dell'urina dopo l'ingestione degli asparagi. Questa reazione, che nei soggetti sani si manifesta anche dopo pochi minuti, è da tempo considerata un metodo semplice per monitorare l'efficienza della filtrazione renale ; ovviamente, il sistema non può funzionare nel suddetto 40% dei soggetti incapaci di percepirne l'odore.

Storia degli asparagi Gli asparagi sono originari dell'Asia occidentale (forse dell'Iran) e rappresentano una coltivazione che l'uomo padroneggia dai tempi più remoti. Prima gli Egizi, poi i Romani (citazione di Plinio il Vecchio nella "Naturalis Historia"), raccoglitori e agricoltori, ne hanno perfezionato la coltura; gli asparagi sono citati anche in diversi testi greci: "Storia delle piante" di Teofrasto, "De agricoltura" di Cantone ecc. Nel medioevo, la coltivazione degli asparagi è stata protratta fondamentalmente per utilizzarne i turioni e le radici a scopo officinale (da qui: A. officinalis). In Italia, oltre ad osservare una notevole densità di A. acutifolius, nelle zone interposte tra la riviera e l'area sub-montana (fascia appenninica) è possibile reperire allo stato selvatico anche l'A. officinalis (assente in Sardegna).