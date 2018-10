Trattasi di un gruppo di specie botaniche molto simili tra loro e quasi indistinguibili.

Anche noti come salicornia, gli asparagi di mare sono vere e proprie piante grasse; note per la loro commestibilità, ma soprattutto per il loro gusto tipicamente sapido, vengono utilizzate in cucina come contorno o ingrediente per ricette più elaborate.

Dal punto di vista nutrizionale, nel contesto delle verdure, gli asparagi di mare si distinguono per l'apporto energetico consistente; va da sé che, comparandolo alla media degli alimenti, siano comunque molto poco energetici. Appartenente al VI gruppo fondamentale degli alimenti, la salicornia è un'ottima fonte di vitamina A – retinolo o equivalenti (RAE, pro-vitamine A) – pochi zuccheri solubili e fibre. Detto ciò, la sua caratteristica nutrizionale primaria è tuttavia legata alla concentrazione idro-salina, che la rende una vera e propria sorgente di acqua e soprattutto di preziosi minerali di mare – tra cui anche lo iodio.

Nemmeno lontanamente imparentato con l'asparago comune, quello di mare è identificato come tale per la forma che può ricordare – non molto in realtà, ma più degli altri vegetali – l'Asparagus officinalis. Morfologicamente parlando, la salicornia è infatti abbastanza unica nel suo genere; si può riconoscere per la forma tipicamente ramificata, apparentemente senza foglie, carnosa e succulenta. Il nome di salicornia invece, è il frutto dell'unione tra sali- e -cornia, facenti ovviamente riferimento in primis alla caratteristica gustativa e in secondo luogo alla forma tipicamente cornuta. Altri nomi degli asparagi di mare sono: finocchio marino e fagioli di mare.

È quindi deducibile che gli asparagi di mare abbiano un'alta affinità per i terreni salati, sabbiosi o fangosi. Occupano principalmente il bagnasciuga marino, soprattutto dove tendono a formarsi i ristagni d'acqua, ed è molto diffusa nelle saline. Sono distribuiti in tutta l'Eurasia.